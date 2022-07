Le ministère de la Santé et de la protection sociale vient de lancer une campagne de sensibilisation pour la prévention des piqûres de scorpions.

Avec l’arrivée de l’été et la montée des températures à des niveaux record dans plusieurs régions du royaume, les services du ministère de la Santé et de la protection sociale ont lancé, comme chaque année, une campagne nationale contre les piqûres de scorpions et les intoxications qui en résultent.

Cette campagne est directement supervisée par le Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM) et la direction de la communication et de l’information au ministère, souligne le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 21 juillet.

Ces derniers ont commencé à diffuser sur leurs plateformes numériques des informations (en fin de l’article) et des dépliants explicatifs de sensibilisation, appelant les citoyens à la prévention, entre autres. Les moyens de protection contre les piqures de scorpions et leur traitement sont aussi détaillés.

La direction régionale du ministère à Marrakech-Safi, où le plus grand nombre de piqures sont recensés annuellement, est également mobilisée. Elle appelle les habitants de la région, en particulier ceux qui sont dans des zones rurales, à respecter les instructions de prévention qui leur sont données. L’objectif étant d’éviter le maximum l’enregistrement de victimes, surtout parmi les enfants, souligne la même source.

La direction ministérielle organise aussi une série de rencontres et de réunions avec les principaux acteurs concernés par la lutte contre les scorpions, mais aussi les serpents, afin de discuter des moyens et mesures à déployer.

Le journal indique par ailleurs que la stratégie nationale menée depuis 2001 par le CAPM a permis de faire passer le nombre de décès dûs aux piqûres de scorpions et morsures de serpents de 200 à 50 par an.

Se protéger contre les piqûres de scorpions

. Les moyens de prévention contre les piqûres de scorpions

. Porter des chaussures et des vêtements protecteurs même pendant la période d’été

. Vérifier les chaussures, les vêtements, et la literie avant de les utiliser

. Faire attention lorsque vous secouez ou déplacez des pierres, des meubles, des bois ou des herbes

. Ne pas insérer les mains dans les puits

. Ne pas s’asseoir dans les endroits herbeux ou rocheux

Les moyens de lutte contre les scorpions

. Désherbage et entretien des alentours des habitats

. Colmatage des brèches, des fentes et des orifices au niveau des murs et des plafonds

. Lissage des murs entourant les maisons jusqu’à une hauteur d’au moins 1m afin d’empêcher les scorpions d’escalader les murs et d’entrer dans les maisons

. Le rangement des bagages inutilisés dans des endroits spéciaux et l’élimination de tous les choses qui ne convient pas afin d’empêcher ces animaux de créer des abris

. Ramassage régulier et élimination des points d’encombrement d’ordures ménagères

. L’augmentation de l’élevage de volaille qui jouent un rôle très important dans la protection contre les piqûres de scorpions.

Ce qu’il faut faire lors d’une piqûre de scorpion

. Tuer le scorpion immédiatement

. Faire sortir le blessé de l’endroit où il a été piqué par le scorpion

. Se souvenir de la taille et le couleur du scorpion

. Noter l’heure de la piqûre

. Transporter le blessé au centre de santé le plus proche, pour effectuer les soins primaires et le mettre dans les meilleurs conditions afin de lui transférer au centre hospitalier

. Accélérer le transfert des enfants directement au centre hospitalier le plus proche pour effectuer le traitement dans le service réanimation intensive

Les signes d’empoisonnement lors d’une piqûre de scorpion

. Augmentation ou baisse de la température

. Vomissements, diarrhées, et douleurs abdominales

. Sueur et tremblement

. Trouble du rythme cardiaque et de respiration

Ce qu’il faut éviter lors d’une piqûre de scorpion

. L’incision et la scarification qui peut présenter un risque d’élargir la surface de diffusion du venin

. La pose du garrot qui peut entraîner une gangrène et par conséquent une amputation du membre blessé

. La succion qui peut entraîner l’envenimation de la personne qui la pratique

. Le recours aux moyens de traitement traditionnel comme le henné et le gaz qui sont une source de retard à l’accès rapide aux soins.