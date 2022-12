Au Maroc, comme dans plusieurs pays du monde, de plus en plus de couples qui ont du mal à procréer choisissent de passer par la fécondation in vitro. Comment ça se passe au juste pour les patients? Quelle est la première démarche à faire? Combien de temps dure la procédure au total? Réponses avec Pr Omar Sefrioui, gynécologue-obstétricien spécialisé dans la PMA à Casablanca.

La fécondation in vitro (FIV) est « une technique d’assistance médicale à la procréation qui se réalise à chaque fois qu’on estime que la fécondation spontanée ne peut pas se faire », nous explique Pr Omar Sefrioui, gynécologue-obstétricien à Casablanca et président de l’association Société marocaine de médecine de la reproduction et de médecine fœtale (SMMR).

Elle peut concerner, entre autres « les femmes qui ont des trompes bouchées » ou qui « ont une réserve ovarienne qui est basse ou effondrée », qui souffrent endométriose, mais aussi les hommes qui ont un « sperme très altéré », indique celui qui dirige également la Women’s Clinic et African Fertility Center, deux établissements spécialisés dans la FIV d’autres techniques de la procréation médicalement assistée (PMA) à Casablanca.

En d’autres termes, la FIV est une reproduction de la fécondation naturelle et du développement de l’embryon qui se font conventionnellement dans les trompes. Lors de cette procédure, les ovaires sont stimulés pour donner lieu à plusieurs follicules. Une ponction est réalisée ensuite en clinique pour recueillir des ovules en parfait état.

En laboratoire, les ovules fécondables prélevés sont ensuite mis avec des spermatozoïdes dans des conditions destinées à maximiser les chances de la fécondation. Une fois réalisée, l’embryon est replacé trois à une semaine après dans l’utérus de la femme.

Selon le professeur Sefrioui, la procédure dure à total 18 à 20 jours, dont une matinée en bloc opératoire. « On fait ça sous sédation. La femme démarre le deuxième ou le troisième jour du cycle. Elle est vue par le médecin, il y a une prise de sang et une échographie qui sont faites, puis elle démarre un traitement de stimulation de l’ovulation et un suivi se fait pendant 8 à 10 jours en moyenne », détaille-t-il.

« Une fois que les follicules arrivent à une certaine taille, on donne des injections pour que l’ovulation se fasse », ajoute le spécialiste. Les ovules sont ensuite prélevés pour atterrir au laboratoire.