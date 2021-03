Dans une interview à la chaîne RT France, branche francophone de la chaîne internationale russe d’information en continu RT, le docteur Tayeb Hamdi, médecin, chercheur et vice-président de la Fédération nationale de la santé, fait le point sur la vaccination anti-covid au Maroc.

Dans cette vidéo, le docteur revient sur la campagne de vaccination au Maroc qui est à un stade bien avancé puisque 7% de la population a déjà reçu deux doses du vaccin contre le Covid-19, soit deux fois plus que la France qui a pourtant démarré sa campagne un mois plus tôt. Pour Tayeb Hamdi, cette réussite s’explique par une excellente logistique, une forte adhésion de la population à la vaccination et à la disponibilité des vaccins.