Le nombre des nouveaux cas de la variole du singe dans le monde a baissé de 21% en une semaine, inversant la tendance à la hausse observée au cours du dernier mois, a indiqué jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Au niveau mondial, après quatre semaines consécutives d’augmentation, le nombre de cas signalés a globalement diminué de 21% au cours de la semaine du 15 au 21 août (5907 nouveau cas) par rapport à la semaine précédente (7477 cas) », précise l’agence onusienne dans son dernier rapport de situation, qui fait état « des premiers signes d’une baisse du nombre de cas dans la région européenne ».

L’OMS fait observer, par ailleurs, que « le nombre de cas notifiés dans la Région des Amériques montre une forte augmentation continue, confirmant les tendances observées au cours des dernières semaines ».

L’Organisation avait organisé, le 8 août, une réunion avec « deux centres collaborateurs pour les orthopoxvirus et d’autres experts en pox virologie et en évolution virale afin d’envisager une nomenclature des variants du virus de la variole du singe ».

« Désormais, le variant du Bassin du Congo ou de l’Afrique centrale sera désigné sous le nom de variant I, tandis que celui de l’Afrique de l’Ouest est nommé variant II, avec les sous-variants IIa et IIb, ce dernier désignant le variant prédominant dans la majorité des pays », note le rapport.

L’OMS a mis à jour les directives provisoires sur les vaccins et l’immunisation contre la variole du singe. « Ces mises à jour comprennent une priorité plus claire pour les groupes à risque de variole du singe pour envisager une vaccination préventive, et une mise à jour de la terminologie pour la vaccination avant et après-exposition », explique la même source.