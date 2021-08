Comme annoncé, un million de doses du vaccin chinois Sinopharm ont été réceptionnées ce dimanche 1er août à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Il s’agit de la troisième livraison en un peu plus d’une semaine depuis la Chine. Mardi dernier, le Maroc avait reçu un million de doses du même laboratoire juste après une livraison de deux millions de doses le vendredi 23 juillet, après quoi un peu plus de 300.000 doses du vaccin Janssen du laboratoire Johnson and Johnson ont été également reçues.

Grâce au rythme constant de livraison, le Maroc a pu baisser la tranche d’âge bénéficiaire du vaccin pour englober les jeunes de 25-29 ans. Il a également été décidé de la suppression des conditions de domiciliation. Les citoyens en âge peuvent donc se diriger sans rendez-vous vers n’importe quel centre de vaccination, qui sont d’ailleurs tous ouverts sept jours sur sept jusqu’à 20h.

Toutefois, la situation épidémiologique se détériore. Le record de contaminations a été enregistré ce mercredi 28 juillet, avec 9.428 nouveaux cas, tandis que les décès se sont chiffrés à 53 morts hier 31 juillet.