Pour faire face aux problèmes des résultats discordants des tests de diagnostic de la Covid-19 causés pour différentes raisons, le Ministère de la Santé procédera dans les trois jours à venir à la mise en œuvre d’un ensemble de mesures plus rigoureuses.

Depuis le début de la pandémie Covid-19, le Ministère de la santé a mis en place un ensemble de mesures et dispositifs pour assurer la qualité de la prise en charge des patients depuis la confirmation de la maladie jusqu’au traitement et la guérison.

Ainsi, le Ministère de la Santé a procédé à l’autorisation d’un ensemble de laboratoires de biologie médicale du secteur public et privé dans le Royaume, capables de répondre à la demande des citoyens en ce qui concerne les tests de diagnostic de la Covid-19, conformément aux exigences des cahiers de charges en vigueur.

Ces laboratoires sont régulièrement soumis aux audits et aux contrôles réalisés par des commissions spécialisées ; dans le but de garantir la fiabilité et la promptitude des résultats d’analyses fournis. Des laboratoires jugés non conformes, ont été sanctionnés.

Il est à rappeler que le Ministère de la Santé autorise les réactifs après la validation de la commission nationale des réactifs de diagnostic in vitro et une évaluation clinique de la performance et la qualité des tests.

Pour faire face aux problèmes des résultats discordants des tests de diagnostic de la Covid-19 causés pour différentes raisons, le Ministère de la Santé procédera dans les trois jours à venir à la mise en œuvre des mesures suivantes :

Vérification rigoureuse des réactifs à usage de diagnostic in vitro en les soumettant aux évaluations par des laboratoires désignés ;

Contrôle des activités des laboratoires par des visites inopinées et par l’évaluation externe de la qualité de l’analyse ;

Agrément de laboratoires parmi ceux autorisés, pour réaliser les tests de diagnostic pour les personnes voyageant à l’étranger au niveau de chaque province ;

Utilisation exclusive de la plateforme « E-Labs » du Ministère par ces laboratoires pour la centralisation et la communication des résultats de tests ;

Téléchargement des résultats des tests de la Covid-19 par les personnes voyageant à l’étranger via l’option « Pass-sanitaire » qui sera disponible sur le portail liqahcorona.ma.

Le Ministère de la santé continuera à déployer tous les moyens nécessaires pour garantir la fiabilité et la qualité des résultats du réseau des laboratoires Covid-19 pour les citoyens en coordination avec les autorités compétentes.