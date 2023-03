Tayeb Hamdi appelle à la levée l’interdiction d’accès aux voyageurs venant de Chine

Le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, a appelé à la levée des mesures d’interdiction d’accès aux voyageurs venant de Chine.

Pour le spécialiste des politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, estime qu’il s’agit d’une mesure possible et d’un message fort.

«Deux mois après l’interdiction l’accès au Maroc de tous les voyageurs en provenance de Chine, il serait aujourd’hui possible et intéressant de lever cette mesure», met en avant l’expert, soulignant que c’est «possible sur le plan médical» et constitue «un autre signal de maitrise et de distinction marocaine».

Dans le détail, il avance trois facteurs favorisant cette décision.

Primo, la situation épidémiologique en Chine en amélioration: moins de 1% des voyageurs chinois arrivés dans ses pays voisins sont testés positifs au lieu des 20% et plus auparavant.

Secundo, les nouveaux sous variants dans le monde sont des descendants d’Omicron, même si plus contagieux, ils ne sont pour autant pas plus virulents.

Et tertio, l’immunité acquise par la vaccination de la population mondiale et l’immunité post infection le monde constituent un rempart qui protège les systèmes de santé contre ces nouveaux sous variants, seules les personnes vulnérables non protégées sont à risque de formes graves.

Pour l’expert, le croisement de l’immunité populationnelle au Maroc acquise grâce au succès de la campagne de vaccination et celle acquise par l’infection Covid-19, et la maitrise de la gestion de la pandémie lui permettent, sur le plan médical, de lever cette mesure.

Le Maroc peut envoyer ce message fort pour booster son image de succès, et signer la spécificité de ses mesures distinctesة, scientifiques, neutres, et souveraines, conclut le spécialiste.

A la lumière de l’évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19 en Chine, et des contacts réguliers et directs avec la partie chinoise, et afin d’éviter une nouvelle vague de contaminations au Maroc et toutes ses conséquences, les Autorités marocaines avaient, pour rappel, décidé d’interdire l’accès au territoire du Maroc de tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, en provenance de la Chine à partir du 3 janvier dernier.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, diffusé le 31 décembre 2023, «le Royaume du Maroc a suivi de près, ces dernières semaines, le développement de la pandémie de la Covid en République Populaire de Chine».

« Cette mesure exceptionnelle n’entache nullement l’amitié sincère entre les deux peuples et le partenariat stratégique entre les deux pays et auquel le Royaume demeure fortement attaché », avait souligné la même source