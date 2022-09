A travers cette initiative humanitaire, menée sous la Présidence d’Honneur de SAR la Princesse Lalla Meryem, et en partenariat avec le ministère de la Santé et de la protection sociale, l’Association poursuit son engagement à changer la vie et donner de nouveaux sourires aux enfants et jeunes adultes qui ont eu naissance avec une fente labiale et palatine, indique un communiqué de l’Association.

Lors de cette mission, Opération Smile Morocco s’assigne pour objectif de redonner espoir aux parents des enfants souffrants de malformations faciales, en fournissant à 90 enfants des interventions chirurgicales qui changeront leur vie avec le concours de plus de 90 professionnels de la santé, et de bénévoles venant de 11 pays, dont le Maroc.

La majorité des bénévoles sont marocains venant de différentes villes du Royaume, et ont été formés par l’Organisation « Opération Smile » dans leurs spécialités respectives. Les consultations et évaluations nécessaires ont été établies, mercredi, par une équipe médicale pour tous les patients qui se sont présentés au site de la mission « Hôpital Al Kortobi ». Ensuite, le Comité médical a élaboré une liste des patients éligibles à bénéficier d’une intervention chirurgicale du 8 au 10 septembre, tandis que le 11 septembre sera consacré au contrôle postopératoire.

A noter que l’Opération Smile Morocco a changé la vie et donné de nouveaux sourires à plus de 12.600 enfants et jeunes adultes nés avec une fente labiale et palatine. L’Association a fourni des milliers de consultations dans ses trois centres de traitement de la fente et le suivi chirurgicale, dentaire, orthodontique, psychologique, orthophonique, orthognatique et ORL, entre autres, et contribué à la formation des centaines de volontaires médicaux dans le domaine de la chirurgie des fentes, l’Anesthésie, la dentisterie et l’infirmerie.

Les plus grandes réussites d’Opération Smile Morocco sont l’ouverture des Centres d’excellence de soins pour fentes à Casablanca, El Jadida et Oujda, vu que chaque centre aide à fournir des soins aux patients tout au long de l’année. Un 4e centre est en cours de réalisation à Marrakech, afin de renforcer la présence de l’Association et de s’rapprocher de la population du Sud pour combler leurs besoins dans ce domaine.

Au fil des années, Opération Smile Morocco a fourni des programmes d’éducation et de formation importants. Des centaines de volontaires médicaux sont formés chaque année aux nouvelles techniques chirurgicales, aux premiers secours de réanimation cardio-pulmonaires / premiers gestes de secourisme (BLS) et à la réanimation pédiatrique (PALS), en plus des formations régulières de la Chirurgie des fentes, l’orthognathie, l’ORL, le « NAM/FMO » dans le cadre dentaire et l’orthodontie, ainsi que l’implantologie.

L’Opération Smile Morocco, sous la Présidence d’Honneur de SAR la Princesse Lalla Meryem, s’est donnée comme objectif de faire renaître l’espoir chez les parents des enfants souffrant de malformations faciales.