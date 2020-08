Tanger: inauguration d’une nouvelle unité de prise en charge des malades du covid

Cette unité, qui a été érigée et équipée en moins d’une semaine, comprend 48 lits dans des chambres individuelles équipées d’appareils d’assistance respiratoire et de moniteurs des signes vitaux et sera ainsi dédiée aux patients dont l’état de santé nécessite l’administration immédiate d’oxygène.

La capacité d’accueil de cette unité permettra aux autorités sanitaires de prendre en charge les cas récents de contamination au Covid-19 qui se rendent aux hôpitaux de Tanger, a indiqué la directrice régionale de la Santé à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Dr. Ouafae Ajnaou, précisant que cette unité est dédiée à la prise en charge des patients souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées dont l’état de santé requiert des soins intensifs.

Cette unité permettra d’alléger la pression sur les unités de réanimation, dont la capacité atteint 73 lits, a ajouté Dr Ajnaou, faisant savoir que l’inauguration de cette unité vise à libérer les lits des unités de réanimation au profit des patients dont l’état de santé nécessite ces services.

Les cas qui nécessitent une surveillance médicale seront pris en charge au niveau de cette unité, tandis que les cas graves et critiques seront transférés aux trois unités de réanimation de Tanger, a expliqué la responsable.

Par ailleurs, Dr Ajnaou a affirmé que cette unité dispose de l’oxygène ainsi que de l’ensemble des appareils permettant de surveiller les patients et de les prendre en charge dans les meilleures conditions, notant qu’elle sera supervisée par une équipe de médecins et d’infirmiers du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tanger.

Cette capacité d’accueil supplémentaire permettra de prendre en charge les patients dans les meilleurs conditions, a-t-elle souligné, appelant les citoyens au respect des mesures préventives, étant le meilleur moyen de lutte contre la propagation du virus et ainsi la diminution des cas critiques.

Pour sa part, le directeur de l’hôpital Mohammed VI, Dr Mounir Marrakchi, a indiqué que l’hôpital a été renforcé par l’inauguration de cette unité dédiée à la prise en charge des patients contaminés au Covid-19 dont l’état de santé nécessite des soins intensifs, notamment ceux ayant besoin d’oxygène.

Cette unité a été équipée en un laps de temps très court, a-t-il fait savoir, rappelant que le respect des mesures préventives (distanciation sociale, port du masque …) permettra de soutenir les efforts des autorités locales et sanitaires pour la lutte contre le virus.