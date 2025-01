Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a déclaré, lundi, que son département a mis en place un programme national de lutte contre le tabac, précisant que le tabagisme est responsable de 8% des décès au Maroc

Ce programme est en cours de renforcement de réorganisation notamment depuis le lancement du Plan national de prévention et de lutte contre le cancer 2010-2019, qui avait fait de la lutte contre le tabagisme une priorité, a précisé le ministre lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants.

Dans sa réponse à une question posée par le groupe constitutionnel démocratique et social, le ministre a rappelé que le deuxième plan de prévention et de lutte contre le cancer 2020-2029 prévoyait quatre mesures complémentaires et renforçant les acquis enregistrés au cours des dernières années.

Il a souligné que la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de surveillance des maladies non transmissibles 2019-2029 avait pour objectif, parmi ses priorités, de réduire de 20% la consommation de tabac chez les personnes âgées de 15 ans et plus d’ici 2029.

Amine Tahraoui a également indiqué que la stratégie du ministère repose principalement sur le renforcement de la sensibilisation aux effets nocifs du tabac, notamment à travers la mise en œuvre d’un plan national de communication et l’organisation de campagnes de sensibilisation sur le tabagisme destinées au grand public.

8 % des décès au Maroc liés au tabagisme

Le ministère organise aussi chaque année, à l’instar des autres pays du monde, la Journée mondiale sans tabac, en organisant des séminaires, des ateliers sur les dangers du tabac, ainsi que la diffusion de messages audiovisuels sur ses effets néfastes.

Par ailleurs, le ministre a fourni des données indiquant que le tabagisme est responsable de 8% des décès au Maroc, de 75% des décès dus au cancer du poumon et de 10% des décès liés aux maladies des voies respiratoires.

Il a également cité les résultats d’une évaluation menée en 2021 par le ministère de la Santé et de la Protection sociale concernant l’impact épidémiologique et économique du tabagisme au Maroc. Selon cette évaluation, en 2019, le tabac était responsable de 74.000 cas de maladies cardiovasculaires, de 4.227 nouveaux cas annuels de cancer du poumon, et de 12.800 décès prématurés.

Le coût économique du tabagisme dépasse 5 MMDH

Cette évaluation a également montré que le coût économique annuel du tabagisme au Maroc dépasse 5 milliards de dirhams, représentant 8,5 % des dépenses de santé totales et 0,45 % du PIB. Ce coût est réparti entre les frais médicaux directs (60,9 %), les décès (33 %) et la perte de productivité liée à la maladie (6,1 %).

Le ministre a conclu en soulignant que le tabagisme constitue un danger réel pour la santé, précisant que selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le tabagisme est l’une des principales causes de décès évitables, tuant chaque année environ 8 millions de personnes dans le monde.