Les météorologues l’ont annoncé: le thermomètre va rester en surchauffe au Maroc. Et si investir dans des ventilateurs, climatiseurs et autres appareils électroménagers pour se rafraîchir est devenu nécessaire pour traverser cet épisode caniculaire sans problèmes, adapter son alimentation pourrait aussi être efficace et plus économique. Voici les conseils d’un nutritionniste.

Les températures élevées pèsent sur notre corps. Les fortes chaleurs poussent notre organisme à se concentrer sur la régulation de notre température corporelle qui ne doit pas trop augmenter et à délaisser notre fonctionnement digestif. Il est donc difficile de savoir comment s’alimenter lorsque la chaleur peut nous faire perdre l’appétit, mais aussi comment maintenir une bonne digestion.

Aliments riches en eau

«Les températures excessives sollicitent l’organisme et entraînent une dépense énergétique supplémentaire. Il est donc important de s’alimenter et de boire même si l’envie n’est pas là», explique Mehdi Aouad, nutritionniste.

En effet, malgré la chaleur qui a tendance à réduire l’appétit, il est primordial de bien se nourrir et de s’hydrater. Fruits et légumes de saison regorgent d’eau et de vitamines essentielles au bon fonctionnement de l’organisme.

D’après notre source, en période de canicule, notre organisme a des besoins spécifiques surtout en eau, pour ne pas risquer la déshydratation. C’est d’ailleurs pour cette raison que les aliments à forte teneur en eau sont naturellement à privilégier.

«Il faut opter pour des portions de fruits et légumes qui font partie des aliments contenant le plus d’eau. Le concombre, la salade verte, le radis, la courgette, la tomate, etc. sont parmi les aliments de saison estivale les plus riches en eau. Ils contiennent tous plus de 90 % d’eau dans leur composition», conseille Mehdi Aouad.

En ce qui concerne les fruits de saison, le nutritionniste souligne que le melon, la pastèque, les pêches, les nectarines, les pomelos, les agrumes et la fraise sont aussi à privilégier pour maximiser l’hydratation. «Le principal, c’est de boire de l’eau, même sans soif. Car en raison des fortes chaleurs, le corps, composé à 60% d’eau, en élimine jusqu’à 2,5 litres par jour via la transpiration, les urines et la respiration. Compenser cette perte par de nouveaux apports est donc primordial», précise notre source qui préconise de boire entre 1,5 et 2 L d’eau par jour.

«Il faut par contre faire très attention aux boissons sucrées. Elles peuvent donner l’impression de rafraîchir et désaltérer sur le moment, alors qu’en réalité, elles sécrètent de l’insuline et ne font que restimuler la soif», poursuit Mehdi Aouad.

Il ajoute par ailleurs qu’il faut privilégier les plats froids tels que les salades ou encore les sandwichs froids, et éviter de boire des breuvages trop frais. «Si l’on consomme des boissons glacées, cela provoque des désordres intestinaux et des crampes d’estomac», dit-il.

Rappelons que par des températures extérieures particulièrement élevées, le respect de la chaîne du froid est d’autant plus primordial pour limiter le développement de micro-organismes potentiellement pathogènes dans les aliments. Il faut ainsi veiller à ce que les aliments soient maintenus à bonne température à la fois au cours du transport d’un magasin jusqu’à chez soi, et lors de la conservation au réfrigérateur.