Dans un point de presse tenu mardi, le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la protection sociale, Mouad Merabet, a indiqué que la vague Omicron au Maroc « était désormais terminée ». Cela signifie-t-il la fin de la pandémie ? Faut-il s’en réjouir ou au contraire, s’attendre à l’apparition de nouveaux variants ? Réponses de Said Moutawakil, professeur en réanimation et membre du Comité scientifique et technique contre le Covid-19.

H24 Info: Que signifie la fin de la vague Omicron au Maroc ?

Pr. Said Moutawakil: Cela veut dire que tous les indicateurs épidémiologiques sont en faveur de la fin de la vague. Les nouveaux cas sont devenus exceptionnels, voire rares. Sur 100 examens réalisés par jour, on y trouve aujourd’hui un taux de positivité de près de 0,7%, c’est-à-dire moins d’un cas positif. Les quelques cas qui sont encore en réanimation sont des cas anciens et on sait qu’il y a toujours un décalage. La mortalité journalière a aussi beaucoup baissé. Et surtout, il n’y a pas d’autres variants qui sont menaçants ou inquiétants en circulation dans le monde.

Justement, est-ce qu’on doit s’attendre à l’apparition de nouveaux variants ?

Pour l’instant, il n’y pas de prémices de nouveaux variants qui peuvent circuler. On estime que le variant Omicron est le dernier clou dans le cercueil de la pandémie et ce, en raison du nombre de mutations qui ont été observées, estimées à une soixantaine. Il se peut que le virus donne lieu à d’autres variants, mais ils seront moins virulents. Au pire des cas, cela peut évoluer comme une maladie saisonnière et dans le meilleur des cas, on peut s’attendre à une disparition complète du virus.

Est-ce que c’est la fin de la pandémie du Covid-19 ?

Nous sommes devant la fin de cette vague qu’on a connue dernièrement et probablement aussi, devant la fin de la pandémie. Tous les experts s’accordent à dire que nous sommes en train de vivre la fin de la pandémie au niveau mondial et s’attendent à la voir se concrétiser dès ce printemps. C’est une bonne nouvelle, certes. Maintenant, est-ce que la situation va se stabiliser ? Les prévisions scientifiques vont dans ce sens, mais nous ne sommes pas à l’abri de surprises. Ce virus reste très récent. Donc oui, c’est la fin, mais on doit rester prudent.

Est-ce que la campagne de vaccination doit se poursuivre normalement ?

Si on en est là aujourd’hui, c’est grâce à la vaccination et aux innovations en matière de traitement contre le Covid-19. On doit poursuivre la vaccination, comme pour le cas de la grippe. Si on l’extrapole vers un virus qui soit de la même famille que la grippe, la vaccination va rester de mise. Pour l’instant, ce qu’il faut dire aux gens, c’est d’aller se faire vacciner. Pour ceux qui n’ont pas encore eu la troisième dose, ils doivent la faire le plus rapidement possible pour être à l’abri. Il faut souligner aussi que l’infection par le variant Omicron a été large et que probablement, il y a une immunité acquise par les gens infectés.

A votre avis, est-ce que le Maroc doit alléger les mesures de restriction ?

Forcément. On voit maintenant que dans plusieurs pays du monde, on commence à les alléger. Toutes les lois produites à l’occasion de la pandémie sont amenées à disparaître bientôt au niveau international, mais probablement aussi au niveau national. Dans la vraie vie, le masque n’est plus porté par grand-monde et les mesures barrières sont pratiquement abandonnées.