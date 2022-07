Le ministre de la Santé et de la protection sociale a inauguré mercredi une nouvelle clinique de jour à Martil, dans le nord du Maroc.

Le ministre de la Santé et de la protection Sociale Khalid Aït Taleb a donné mercredi le coup d’envoi des services de la Clinique de jour de Martil.

L’établissement sanitaire est sis au quartier Al Aghras El Bayt El Atiq. Il a été construit par le ministère de la Santé et de la protection sociale, sur une superficie totale d’environ 26.005 mètres carrés, dont 5 494 mètres carrés couverts, indique le ministère dans un communiqué.

La clinique a une capacité litière de 34 lits. L’enveloppe budgétaire globale qui lui a été consacrée est estimée à 89 millions de dirhams.

Elle est constituée d’unités spécialisées destinées aux examens externes d’une capacité de 9 lits, d’unité de prélèvements, d’unités de la consultation médicale spécialisée, de la kinésithérapie, de l’exploration fonctionnelle, et d’hospitalisation.

Cette clinique comprend aussi d’autres unités médico-techniques d’une capacité de 25 lits et propose plusieurs services dont des urgences, une radiologie, un laboratoire, un bloc d’hospitalisation maternité UTA, un bloc opératoire, une réanimation et une salle de stérilisation. Elle comporte également une pharmacie, une morgue, des bureaux administratifs, une cuisine et une buanderie.

Réduire les disparités territoriales

Pour « assurer des services de qualité au niveau de ladite clinique de jour, le ministère de la Santé et de la protection sociale l’a équipée des dispositifs médicaux et biomédicaux moderne de haute qualité » et « a mobilisé des ressources humaines qualifiées composées de médecins généralistes, d’infirmiers en plus du personnel administratif et technique », indique le département dans le communiqué.

Lire aussi: Des investisseurs israéliens vont construire des hôpitaux au Maroc

Cette inauguration s’est faite en application des instructions du roi Mohammed VI, relatives à la réforme et à la réhabilitation du secteur de la santé, et dans le cadre du renforcement de l’offre de soins et la mise en place de la couverture sanitaire universelle.

Elle va permettre, selon le ministère, de « réduire les disparités territoriales » et « renforcer l’offre de santé de proximité » au niveau de la région Tanger-Tétouan-El Hoceima, « permettant ainsi d’épargner à la population des déplacements vers d’autres structures sanitaires éloignées de leur lieu de résidence en quête de soins ».

Outre le ministre Khalid Aït Taleb, étaient également présents à la cérémonie d’inauguration: le wali de la région de Tanger-Tétouan-El Hoceima, le gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq, le président de la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales au profit du personnel du secteur public de la santé, des élus et des représentants de la société civile.