Aucune recommandation de réouverture des frontières n’a été émise par le Comité scientifique national , précise ce soir le ministère de la Santé dans un communiqué officiel où il dénonce une « fake news ».

Voici le texte du communiqué

“Suite à ce qui a été diffusé par certaines plateformes médiatiques et sites de réseaux sociaux sur les recommandations du Comité Scientifique et Technique du Covid-19 concernant la réouverture des frontières et la reprise des vols maritimes et aériens, le ministère de la Santé et de la Protection sociale assure tous les citoyens que cette nouvelle est fausse et sans fondement et qu’aucune recommandation n’a été émise à cet égard, jusqu’à la rédaction de ce communiqué. Ce Comité se réunit chaque semaine, et chaque fois que nécessaire, pour évaluer la situation épidémiologique nationale et internationale, et faire circuler les résultats des recherches mondiales et nationales, soumettre des recommandations fondées sur des analyses scientifiques, qui sont présentées en dernier lieu au comité interministériel qui prend les décisions appropriées.

Alors que le ministère de la Santé et de la Protection sociale dément tout ce qui a été publié à ce sujet, il rappelle aux citoyens que la possibilité d’une rechute épidémique reste possible, compte tenu de la situation épidémiologique mondiale et de l’émergence du mutant « Omcron », que l’OMS a classé comme préoccupante.

En conséquence, le Ministère appelle tous citoyens à adhérer aux mesures préventives et barrières, et à se rendre dans les centres de vaccination afin de se faire vacciner, afin de maintenir la situation épidémiologique stable dans notre pays.”