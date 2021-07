Une cure complète des vaccins contre le coronavirus de Pfizer et AstraZeneca est presque tout aussi efficace contre la variante delta du Covid-19, selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine.

Deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech offrent une protection de 88 % contre la maladie symptomatique causée par la variante delta, contre 94% contre la variante alpha qui a été découverte pour la première fois en Grande-Bretagne et qui est devenue dominante dans le monde entier au début de cette année, indique l’étude. Une double dose du vaccin Oxford-AstraZeneca était efficace à 67 % contre le delta, selon les chercheurs, ce qui représente une légère baisse par rapport au taux d’efficacité de 75 % contre la variante alpha. L’efficacité des deux vaccins était bien moindre après une seule dose, de l’ordre de 30 %. Les chercheurs recommandent ainsi vivement à la population de recevoir les deux doses du vaccin. « Les différences absolues d’efficacité du vaccin étaient plus marquées après la réception de la première dose », ont écrit les auteurs de l’étude. Cette étude a confirmé des données antérieures publiées par Public Health England qui suggéraient que les deux vaccins offraient des niveaux similaires de protection contre la variante delta lorsqu’ils étaient administrés en cure complète.