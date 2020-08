Les frais médicaux liés au Covid-19 finalement remboursables par la CNOPS

Retournement de situation ce soir de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) qui avait annoncé hier, le non remboursement des frais médicaux liés au covid-19.

Cette décision a été prise au terme des consultations avec le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, en consultation avec l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale en ce qui concerne la note de service n°23/2020 publiée le 12 août 2020, portant sur le remboursement et la prise en charge des prestations liées au virus, indique les deux parties dans un communiqué.