Le président du Real Madrid Florentino Perez, âgé de 73 ans, a été testé positif au Covid-19, a annoncé le club espagnol mardi, plus d’une semaine après la contamination de son entraîneur Zinedine Zidane.

« Le Real Madrid confirme que notre président Florentino Perez a présenté un résultat positif au test du Covid-19 auquel il se soumet régulièrement, bien qu’il ne présente aucun symptôme », a indiqué le club dans un communiqué.

Le 22 janvier, le club madrilène avait déjà annoncé que son entraîneur français Zinédine Zidane avait été testé positif au Covid-19. Trois jours plus tard, c’était le défenseur international Nacho Fernandez qui se révélait infecté.

Sans symptômes, Zinedine Zidane est retourné mardi matin sur le terrain, après s’être isolé pendant une dizaine de jours.

A la tête du Real Madrid depuis presque 20 ans (sauf entre 2006 et 2009), Florentino Perez, l’un des hommes les plus riches et plus influents d’Espagne, est également le PDG du groupe ACS, géant du BTP et des services.