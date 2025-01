« L’alcool est une cause de cancer bien établie et évitable », a mis en garde vendredi le médecin-chef des Etats-Unis, appelant à la mise en place de nouvelles mesures de prévention et de sensibilisation, notamment via des avertissements apposés sur les boissons.

La consommation d’alcool est « responsable d’environ 100.000 cas de cancer et de 20.000 décès par cancer chaque année aux Etats-Unis – plus que les 13.500 décès par accident de la route liés à l’alcool » dans ce pays, pointe le médecin-chef Vivek Murthy dans un communiqué accompagnant la publication d’un rapport sur le sujet.

« Et pourtant la majorité des Américains ne sont pas conscients de ce risque », poursuit-il, soulignant l’importance d’une campagne d’information en ce sens.

Le lien direct entre la consommation d’alcool et le cancer a été établi pour la première fois à la fin des années 1980 et a été depuis documenté par plusieurs études, rappelle le rapport.

Des liens ont ainsi été établis avec au moins sept types de cancer: les cancers du sein, du côlon-rectum, de l’oesophage, du foie, de la cavité buccale, du pharynx et du larynx, poursuit le document. Tous les types de boissons alcoolisées sont concernés: bière, vin et spiritueux.

« 16,4% du nombre total de cas de cancer du sein sont attribuables à la consommation d’alcool », est-il notamment précisé.

Des avertissements sont déjà présents aujourd’hui sur les produits alcoolisés aux Etats-Unis, mettant notamment en garde les femmes enceintes et les conducteurs.

Vivek Murthy demande à ce que les risques cancérigènes y soient également mentionnés, comme en Corée du Sud et en Irlande.

Une telle mesure devrait toutefois être votée par le Congrès américain.

Nommé par le président, le médecin-chef est chargé de la prévention sur les questions de santé publique, même si ses pouvoirs concrets sont très limités.

Dans son rapport, Vivek Murthy préconise par ailleurs une réévaluation de la limite journalière recommandée aux Etats-Unis, actuellement fixée à deux verres d’alcool pour les hommes et un verre pour les femmes.

Selon une étude citée dans le rapport, 17% des 20.000 décès annuels par cancer liés à l’alcool aux Etats-Unis surviennent chez des personnes qui ne dépassent pas ces limites.