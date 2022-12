Qu’ils soient pour une utilisation médicale afin de corriger la vue ou pour un usage cosmétique devenu tendance, les lentilles de contact sont soumises à une même consigne d’utilisation, celle basée sur l’hygiène et l’entretien, car s’il y a une omission de l’une de ces règles, la santé des yeux peut être exposée à de réels dangers, notamment ceux liés aux allergies, aux infections et aux ulcères ou, dans des cas extrêmes, à la perte de vue.

La forte demande liée aux lentilles de contact ne se limite plus à la correction de la vision, car ces produits sont également portés à des fins « esthétiques » pour changer la couleur des yeux, sans une préalable consultation médicale déterminant le type de dispositif adéquat, et sont librement vendus dans des magasins non soumis à un circuit de distribution régulé.

Étant donné que la zone de l’œil est l’une des plus sensibles du corps humain, il est nécessaire d’être pointilleux à l’heure d’utiliser des lentilles de contact, des cosmétiques ou tout produit destiné à embellir cette partie. Contrairement aux lunettes de vue, les lentilles nécessitent un « protocole » d’usage spécial, notamment le savonnage des mains et leur séchage avec une serviette spéciale, ainsi que le respect de la durée de port de ce matériau, pour éviter toutes complications ou troubles oculaires.

Concernant le choix entre les lunettes et les lentilles de contact médicales ou cosmétiques, l’ophtalmologue Fatima Lemrini Elouahabi a relevé que le port de tous types de lentilles de contact nécessite des soins particuliers.

La spécialiste a souligné à cet égard que la plupart de ces dispositifs sont utilisés pour la correction des défauts de vue, notamment la myopie, pour compenser et corriger la baisse de la vision à la place des lunettes, mais aussi pour remédier aux problèmes oculaires résultant de certaines déformations de la cornée, comme la cas du kératocône (dilatation et amincissement progressif non-inflammatoire de la cornée).

« Le recours au port de lentilles de contact implique un examen préalable de la vue par un spécialiste, afin d’identifier d’abord le type de lentilles appropriées, ainsi que l’analyse de la couche lacrymale », a expliqué Mme Lemrini Elouahabi dans une déclaration à la MAP.

« L’utilisation des lentilles de contact de manière continue nécessite un examen complet et périodique de la vue par un ophtalmologue pour déterminer le type le plus adapté pour chaque personne », a-t-elle soutenu.

« Il existe deux types de lentilles de contact, rigides et souples », a fait savoir le médecin, expliquant que le type rigide se forme naturellement entre la cornée et la lentille et contribue à la correction de défauts visuels complexes comme l’astigmatisme.

« La cornée respire naturellement au travers de la lentille car celle-ci laisse passer l’oxygène et est utile pour les personnes souffrant d’astigmatisme ou de kératocône », a-t-elle poursuivi. Par ailleurs, les lentilles de contact souples procurent un confort de port immédiat et représentent un véritable concentré de technologies complexes.

Pour la spécialiste, l’acquisition de tous types de lentilles de contact doit se faire chez un optométriste qui procure les instructions nécessaire à leur bonne utilisation et leur entretien, ou bien auprès des magasins de lunettes agréés ou des pharmacies, afin d’éviter les risques liés au mésusage de ces matériaux sur la santé oculaire.

Selon cette spécialiste, certaines procédures doivent être suivies à l’heure d’utiliser des lentilles de contact, notamment la consultation d’un ophtalmologue immédiatement après avoir ressenti des symptômes tels qu’une rougeur des yeux, une douleur oculaire chronique, une vision floue, un gonflement ou en cas d’intrusion d’un corps étranger dans l’œil.

Il est en outre essentiel d’éviter l’utilisation de lentilles de contact dans le cas d’infections oculaires récurrentes ou d’une allergie aiguë dans un environnement inapproprié comme des lieux poussiéreux, a-t-elle relevé.

Parmi les instructions à suivre pour bien entretenir les lentilles de contact et éviter les infections oculaires, il est conseillé d’utiliser une solution nettoyante appropriée, bien nettoyer les lentilles ainsi que leur étui et observer la durée de port indiquée et la date d’expiration.

L’ophtalmologue a également attiré l’attention sur l’impératif d’enlever ses lentilles de contact avant de prendre une douche ou de se baigner, pour éviter la contamination par des bactéries.

Dr Lemrini Elouahabi a indiqué, par ailleurs, que certaines personnes préfèrent se tourner vers le « LASIK », une technique de chirurgie réfractive cornéenne pratiquée pour corriger la vision, au lieu de mettre des lentilles de contact, puisqu’elles sont incapables de respecter minutieusement les règles strictes d’hygiène et d’entretien, notant que ce procédé, lui aussi, doit respecter un certain nombre d’instructions médicales.