Les autorités indiennes viennent d’accorder leur autorisation pour l’envoi d’un lot de 24 millions de doses du vaccin AstraZeneca à 25 pays, dont le Maroc. Le royaume ne devrait donc pas tarder à recevoir sa deuxième livraison du vaccin suédo-britannique dans les prochains jours.

Selon la presse locale, on apprend ainsi que les plans du ministère indien des Affaires extérieures pour février comprennent l’autorisation accordée au laboratoire Serum Institute of India (SII) de fournir 24 millions de doses sur une base commerciale à 25 pays dont l’Arabie saoudite, le Brésil, le Maroc, le Myanmar, le Népal, le Nicaragua, Maurice, les Philippines, la Serbie, les Émirats arabes unis et le Qatar.

L’autorisation a donc porté sur une plus grande quantité vu qu’en janvier, l’Inde avait fourni 16,7 millions de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca à 20 pays. Cela comprenait près de 6,3 millions de doses fournies gratuitement à 13 pays tels que le Bangladesh, le Myanmar, le Bhoutan, le Népal, l’Afghanistan, le Sri Lanka, le Bahreïn et Oman, la Barbade et la Dominique. Environ 10 millions de doses supplémentaires ont été fournies sur une base commerciale à sept pays, dont le Brésil, le Maroc et l’Afrique du Sud.