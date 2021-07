Le Maroc a reçu ce mardi 13 juillet un nouveau lot de deux millions de doses du vaccin chinois Sinopharm. C’est le deuxième acheminement en une semaine après un million de doses reçues le 6 juillet dernier.



La cargaison a été acheminée par des avions de la Royal Air Maroc vers l’aéroport de Casablanca comme le confirment leurs plans de vol.

Une commande qui permettra de poursuivre la campagne de vaccination nationale qui vient d’être élargie à la tranche d’âge de 35 à 39 ans. A noter qu’au 12 juillet, 9.310.662 Marocains ont reçu les doses de vaccins tandis que 10.552.219 en ont reçu au moins une.

Au total, 22.457.600 doses de vaccins Sinopharm et Astrazeneca ont été réceptionnées par le royaume.

Pour rappel, le Maroc se lance également dans la fabrication du vaccin chinois. Le roi Mohammed VI a présidé, ce lundi 5 juillet 2021 au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins.