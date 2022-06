Le Fonds des Nations unies pour la population au Maroc (UNFPA), le Collectif Autisme Maroc (CAM) et Capgemini, partenaire stratégique mondial des entreprises pour la transformation et la digitalisation de leurs activités, ont signé, vendredi à Casablanca, un accord de partenariat ayant pour objectif de renforcer la pleine participation des personnes autistes et promouvoir leurs droits.

Cette action commune vise principalement l’élimination de la discrimination fondée sur le handicap et le genre en mettant l’accent sur la promotion de l’accès à l’information, à l’éducation et aux services de santé de qualité, la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre ainsi que la participation active des jeunes en situation de handicap, indique un communiqué conjoint des parties signataires.

L’UNFPA, le CAM et Capgemini vont agir ensemble en matière de renforcement des capacités, de plaidoyer et de mobilisation autour de la question du handicap, souligne le communiqué, précisant que le focus sera mis sur les filles autistes et les familles, à travers la digitalisation de l’accès à l’information en matière de santé, y compris la santé sexuelle et reproductive.

Ce travail conjoint s’inscrit dans le cadre du projet de « Promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles et de l’égalité des genres au Maroc », mis en œuvre avec le soutien de « Affaires mondiales Canada ».

Créé en 1969, l’UNFPA est une agence des Nations Unies qui promeut les droits et les choix pour tous et soutient plus de 150 pays dans l’utilisation des données de population pour définir des politiques et des programmes en appui aux orientations prioritaires en matière de population et développement.

Présent au Maroc depuis 1975, l’UNFPA agit en partenariat avec le gouvernement marocain, les organisations de la société civile et les autres agences onusiennes.

Cette agence internationale met l’accent sur la santé maternelle et la santé sexuelle et reproductive, l’égalité des sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que l’appui au bien-être de la jeunesse, avec un focus sur les adolescentes et les jeunes filles.

Quant au Collectif Autisme Maroc, il a été créé en 2006 par huit associations de parents de personnes avec autisme, suite à la fin des travaux de l’année nationale de l’autisme 2005, afin de promouvoir et défendre les droits des personnes autistes.

Le CAM se réfère à la Convention Internationale relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), l’arsenal international des droits de l’Homme (DH), à la jurisprudence internationale en matière des DH, à la Constitution 2011, aux lois nationales, et enfin à la politique publique intégrée du handicap et les résolutions et programmes de l’Organisation mondiale de la santé en matière d’autisme.

Cet organisme apolitique est désormais un réseau national constitué d’environ 68 associations de parents d’autistes et 7 collectifs régionaux. Il a pour missions d’informer, sensibiliser et plaider pour la reconnaissance de l’autisme en tant que handicap neurobiologique, défendre, promouvoir et protéger les droits des personnes atteintes d’autisme et leurs familles dans tous les domaines, et ce tant au niveau national qu’international.