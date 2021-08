Le ministère de la Santé, a annoncé samedi, l’élargissement de l’opération de vaccination anti-Covid-19 au profit des jeunes âgés de 18 ans et plus.

Dans un communiqué, le ministère rappelle la levée des restrictions liées au domicile et l’ouverture des centres de vaccination tous les jours de la semaine jusqu’à 20H00.

Le ministère invite les citoyens appartenant aux catégories ciblées à poursuivre leur adhésion à ce chantier national d’envergure, en vue de progresser vers l’immunité collective, insistant sur la nécessité de continuer à se conformer aux mesures de prévention pendant et après l’opération de vaccination.

De son côté, le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a invité les élèves, étudiants et stagiaires de 18 ans et plus à se faire vacciner contre la Covid-19, dès lundi prochain.

Amzazi a ainsi incité les apprenants à adhérer massivement à la campagne de vaccination, afin de garantir la sécurité sanitaire de tous et la bonne continuité de leur parcours académique.

Pour rappel, un lot de 600.000 doses du vaccin Pfizer a été reçu hier par le Maroc et sera destiné à la vaccination des 12-17 ans qui sera annoncée dans les prochains jours. Le but, vacciner l’ensemble des élèves et étudiants afin de réussir une rentrée scolaire en présentiel.