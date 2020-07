Jean-Pierre Billandeau (magnétiseur): « Soulager la douleur des gens et les voir heureux me redonne le sourire »

Discipline ancestrale, le magnétisme a toujours été considéré comme une médecine alternative, pour répondre à certaines limites de la médecine conventionnelle pour résoudre des cas de zona, stress, arthroses, douleurs chroniques… Souvent associé à un guérisseur, le magnétiseur a le don de ressentir des troubles et d’y remédier en transmettant l’énergie magnétique pour rétablir l’harmonie, rééquilibrer le corps, l’âme et l’esprit. Rencontre à Haroura avec Jean-Pierre Billandeau, ancien entrepreneur reconverti en magnétiseur qui nous éclaire sur le sujet.

H24Info: Comment définiriez-vous le rôle d’un magnétiseur ?

Jean-Pierre Billandeau: Les magnétiseurs sont vieux comme l’humanité, les premières traces de magnétiseurs apparaissent en haute Égypte 3500 ans avant notre ère sur des papyrus, ensuite le moyen âge parle de « toucheux », des individus dotés d’un pouvoir particulier susceptibles de soigner certains maux.

Les magnétiseurs n’ont jamais été des médecins, bien que certains pratiquent cette technique, maintenant. Si je devais définir le rôle d’un magnétiseur, c’est d’essayer de soulager la souffrance physique des gens qui viennent les consulter. En aucun cas, ils ne peuvent se substituer aux médecins, bien qu’ils poursuivent le même but. Les personnes qu’un magnétiseur voit, sont souvent passées par d’autres thérapies qui se sont montrées inefficaces. Certains hôpitaux aujourd’hui utilisent des magnétiseurs, notamment pour des problèmes de brûlures, accidentelles ou liées à des cures de radiothérapie.

Quels sont les principes du magnétisme ?

Le magnétisme étant indiscutable scientifiquement dans ses effets, a intéressé de nombreux physiciens, dont le professeur Yves Rocard, père de l’homme politique français connu Michel Rocard. Pour lui, un grand nombre d’être vivants recèlent en eux des cristaux de magnétite, quand on les carbonise, on les retrouve dans les cendres. Les êtres humains n’échappent pas à cette règle. Pour ceux qui aimeraient creuser, vous pouvez vous référer aux travaux des physiciens Gould et Kirschvink ou ceux de Baker.

Mais si nous avons tous plus ou moins de la magnétite dans les mains. Les magnétiseurs ou radiesthésistes en ont beaucoup plus que la moyenne, ce qui leur permet d’émettre des champs magnétiques beaucoup plus importants et sur des fréquences très particulières. Cela ne pourrait pas fonctionner si notre corps n’avait pas de cristaux de silicium, il y en a au sein même de notre ADN.

Les champs magnétiques émis par le magnétiseur interviennent à de très nombreux niveaux de notre anatomie, jusqu’à l’infiniment petit sur notre corps. Si vous voulez savoir si vous avez des dons de magnétiseur, vous pouvez vous amuser en quelques séances de quelques minutes à dessécher une viande ou un fruit, c’est très rapide.

En résumé le magnétiseur émet des champs magnétiques grâce à la magnétite de ses mains qui est très concentrée et modifie le comportement des cellules.

Vous avez été un chef d’entreprise, quel a été le cheminement qui vous a conduit à cette pratique ?

J’avais lu plusieurs ouvrages sur l’acupuncture par les mains et je la pratiquais autour de moi avec mes proches, jusqu’au jour où j’ai ressenti des décharges électriques, qui n’avaient rien à voir avec l’électricité statique. De fil en aiguille, je n’ai plus touché pour soigner et la perception de ma main est devenue de plus en plus aigüe, les champs magnétiques que j’émettais étaient de plus en plus puissants. Cela fait maintenant plus de 20 ans que je pratique, mais comme j’avais une vie professionnelle très remplie, je ne pouvais pas répondre aux sollicitations et me consacrer pleinement à cette pratique.

Je suis maintenant retiré des affaires et comme tout un chacun en quête de sens. Soulager la douleur des gens et les voir heureux, ce n’est pas si mal comme objectif de vie, et d’ailleurs il m’arrive parfois en séance d’avoir un sourire irrépressible qui m’envahit.

Quelle différence entre magnétiseur et guérisseur ?

Je n’aime pas le mot guérisseur, car on n’est jamais sûr de guérir quelqu’un qui vient vous voir. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir en ce sens. Mais guérisseur est un mot fourretout avec une connotation plutôt négative. Justement pour cette raison, je préfère la précision pour tous les intervenants dans les domaines du soin, chacun ayant sa spécificité. Par ailleurs, quand vous allez voir au Maroc un sorcier ou une guérisseuse, ils ont chacun une pratique qui leur est propre. Les magnétiseurs eux procèdent tous de la même façon ou à peu près.

Existe-t-il une formation pour devenir magnétiseur?

Tout le monde peut hypnotiser, masser ou faire du Reiki et cela s’apprend. Tout le monde ne peut pas magnétiser. Les magnétiseurs ont une qualité ou un défaut physique à travers leur taux de magnétite qui les rend rares. Comme ils sont peu nombreux et pratiquent intuitivement, plus ou moins bien, il n’y a pas d’école ou d’académie dédiées.

Je pense à titre personnel que c’est dommage. Il est aujourd’hui possible de mesurer les champs magnétiques des individus et déterminer si l’on est en capacité de pratiquer ou pas. Il est par ailleurs important pour les magnétiseurs qui travaillent seuls de pouvoir partager leur retour d’expérience. Ils le font à travers des livres et surtout des petites vidéos qui sont plus de la promotion personnelle que du partage de connaissances. La création d’une académie serait une bonne chose pour la pratique, comme la mise en place d’une charte éthique pour éviter certaines dérives.

Comment se déroule une séance ?

Toujours par un contact téléphonique ou WhatsApp, pour voir si le problème physique rentre dans le champ de mes compétences. Si tel est le cas, un rendez-vous est fixé sur Rabat. Le patient se retrouve généralement sur une table de massage, certains points « gachette » sont sollicités et je travaille avec ma main qui me guide. Le patient ressent des micro-courants, des impulsions électriques, des picotements souvent accompagnés en fonction des pathologies d’impression de chaud ou de froid. Je modifie la qualité du champ magnétique en éloignant plus ou moins ma main. Ce travail n’a rien de miraculeux, on ne fait pas repousser un cartilage ou repousser un tendon, on coupe déjà la douleur et on combat les inflammations. En fonction des pathologies et de leur gravité, les effets sont plus ou moins longs. Il y a 2 sortes de manifestations, les manifestations visibles, l’arrêt de la souffrance ou de la démangeaison, la disparition de symptômes cutanés, comme les hématomes, les brulures, les tâches. Et il y a ce qui n’est pas visible. Il est d’ailleurs dommage de ne pas pouvoir travailler avec l’imagerie et l’analyse médicale pour approfondir ces effets.

Quels sont les maladies ou problèmes que vous pouvez soulager ?

En ce qui me concerne, je travaille toutes les atteintes à caractère inflammatoires. Cela commence par les brûlures notamment dans le cadre des traitements radiothérapiques, ensuite les arthroses, les tendinites, les pubalgies, les entorses, les hématomes. J’essaie régulièrement de travailler sur de nouvelles pathologies en sachant et j’insiste là-dessus : en aucun cas je viens en substitution du médecin, mais j’interviens en complément dans le cadre d’une thérapie alternative. Il m’arrive régulièrement d’avoir des personnes envoyées par des médecins ou des kinésithérapeutes, ce qui accrédite cette forme de complémentarité.

Avez-vous eu de gros challenges à relever ?

Il y a toujours des patients qui nous résistent, c’est une forme de frustration. On voudrait toujours réussir et surtout qu’ils aient droit eux aussi au petit miracle pour ne plus souffrir. Alors mon challenge serait de devenir de plus en plus efficace pour avoir le moins possible d’échecs ou de demi-succès.

Un autre challenge serait de travailler pour une équipe de foot professionnelle ou une équipe nationale. En effet, mon talent pourrait permettre aux joueurs de récupérer beaucoup plus vite et ce serait une petite victoire personnelle pour moi qui a été toujours nul en sport.

Cette pratique n’est pas très encadrée, comment éviter les charlatans ?

Il conviendrait de mettre en place un institut ou une académie pour repérer et former les magnétiseuras. Pour cela, il faudrait qu’ils soient assez nombreux et qu’ils aient la volonté de se regrouper. Il existe en France une association des magnétiseurs dont les conditions d’accès sont assez souples. Ce phénomène touchant la physique et la nano physique, il est vraisemblable qu’un jour cela devienne une branche de la médecine, mais dans ce cas, ce sera des appareils qui remplaceront les hommes et l’efficacité sera peut être plus importante. Il existe cependant une variable qu’a mis en exergue la mécanique quantique depuis les travaux du grand physicien Niels Bohr, repris par l’ensemble de la physique moderne, la conscience modifie les résultats des expériences physiques. Cela veut dire que la volonté du thérapeute comme celle du patient modifie le résultat de l’expérience. Cela peut vous sembler fumeux, mais ne croyez-t-on pas que la terre était plate. Si vous voulez approfondir d’une manière ludique, vous pouvez regarder une video d’Arte sur youtube: «L’illusion de la réalité: La matière n’existe pas sans conscience»

Contacts:

[email protected]

Facebook : magnétiseur maroc

Instagram : magnetiseur_maroc