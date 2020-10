Fès: une unité mobile de dépistage du Covid-19 sillonne la ville

Organisée sous la tutelle de la Direction régionale de la santé (DRS) Fès-Meknès et en coordination avec les autorités locales, cette unité a fait escale, du 28 septembre au 1er octobre, à l’arrondissement de Sais, dans le but de toucher la population relevant des centres de santé Aouinat El Hajjaj, Riad Sais, Narjiss, et Mont fleuri.

Cette campagne vise à dépister et prendre en charge les personnes atteintes de la Covid19 parmi les populations vulnérables présentant des facteurs de risque tels que le diabète, l’hypertension artérielle et l’asthme.

L’initiative a mobilisé des médecins, des infirmiers, des techniciens de laboratoire, des cadres administratifs, ainsi que des assistants, outre du matériel et des équipements pour les analyses de laboratoire, notamment des thermomètres sans contact, des lecteurs de glycémie et des appareils de mesure du pourcentage d’oxygène dans le sang et de la pression artérielle, ainsi qu’un électrocardiogramme.

Selon la DRS, Cette campagne vise à réduire la durée de prise en charge des cas Covid19, tout en limitant le nombre de cas graves reçus par les services de réanimation, particulièrement la catégorie à facteurs de risque.