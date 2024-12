Le ministre de la Santé, Amine Tahraoui, a indiqué que le nombre de cas de rougeole enregistrés au Maroc depuis octobre 2023 s’élève à 19.515, tandis que le nombre de décès dus aux complications de la maladie sur la même période atteint 107.

Lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, hier lundi, Amine Tahraoui a rappelé que la rougeole est une maladie virale fortement contagieuse, où chaque personne infectée peut transmettre le virus à une vingtaine de personnes de son entourage, avec des complications pouvant entraîner la mort.

Le ministre a déclaré que la propagation de l’épidémie au Maroc a commencé fin 2023 dans la région de Souss-Massa, avant de s’étendre aux zones voisines de la région Marrakech-Safi, puis à l’ensemble du territoire national. Cette propagation épidémique est principalement due, a-t-il ajouté, à la baisse de la couverture vaccinale au cours des dernières années, suite à la pandémie de Covid-19.

Tahraoui a notamment révélé que le nombre cumulé de cas de rougeole enregistrés au Maroc depuis octobre 2023 s’élève à 19.515, soit un taux de 52,2 cas pour 100.000 habitants. Quant au nombre de décès dus aux complications de la maladie, il atteint 107 sur la même période atteint, représentant un taux de létalité de 0,55 %.

Plus de la moitié des décès concernent des enfants de moins de 12 ans, a précisé le ministre, soulignant l’importance de la vaccination comme principal moyen de lutte contre cette maladie.

Par la même occasion, le ministre a annoncé la mise en place d’un plan intégré pour limiter la propagation de la maladie et prévenir ses effets. Ce plan comprend notamment le renforcement de la vaccination systématique pour atteindre une couverture de plus de 95% avec deux doses du vaccin contre la rougeole, ainsi que la mise en œuvre de campagnes de rattrapage vaccinal ciblant les enfants n’ayant pas reçu la deuxième dose ou les doses nécessaires, notamment ceux nés entre 2020 et 2023. Il s’agit également de développer un système de surveillance épidémiologique plus précis et inclusif pour détecter les cas et intervenir rapidement.