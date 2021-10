Créée en 1959 à La Gacilly, un petit village breton, la Marque YVES ROCHER, a toujours eu à cœur de mettre la nature au service des femmes. Elle a en effet réussi à utiliser la beauté des plantes afin de les sublimer et les mettre en valeur. Depuis sa création, jusqu’à aujourd’hui ce lien originel, vrai et authentique avec la nature, a toujours été omniprésent. Elixir Botanique en est la dernière expression.

Fidèle et reconnaissant envers une nature bienfaitrice, M. Yves Rocher crée la Cosmétique Végétale, une cosmétique de qualité dont il maitrise l’ensemble de la chaîne (de la plante à la peau) puisqu’il est à la fois botaniste, récoltant, fabricant et distributeur. Avec la nouvelle gamme Elixir Botanique, ce pionnier de la reconnexion Homme-Nature nous propose des produits qui vont au-delà de la beauté issue du naturel.

Elixir Botanique, quand la science et la nature sont au service d’une beauté éclatante

Forte de ce lien indéfectible et émotionnel avec la nature, la Marque Yves Rocher réinvente son approche scientifique de la Cosmétique Végétale. En plus de la plante, la peau et la formule, Yves Rocher intègre une vision scientifique plus noble, alliant sciences traditionnelles en cosmétiques et sciences humaines. On ne focalise plus uniquement sur la peau mais on inclut aussi les émotions et les sensations. Résultat ? Des produits innovants et efficaces qui vont au-delà la beauté, pour une beauté empreinte de bien-être, plus vivante et plus vibrante.

Elixir Botanique est le fruit de 25 années de recherches en science du végétal et biotechnologie marine. Pour illustrer la rencontre entre Terre-Océan, Yves Rocher a réussi à créer cette Innovation Bioscience à l’efficacité brevetée en faisant une association unique à partir de plantes simples : la Capucine et la Micro-Algue Tétraselmis.

La Capucine a été choisie en raison de son fort pouvoir de captation de lumière, nécessaire pour produire de l’oxygène. D’ailleurs, au cœur de la peau, l’extrait de Capucine permet de booster l’oxygénation des cellules en stimulant la synthèse de cytoglobine (+56%), une protéine indispensable au transport de l’oxygène vers la mitochondrie, cœur énergétique de la cellule. Les cellules sont par conséquent redynamisées.

Quant à la Micro-Algue Tétraselmis, elle stimule les mécanismes de détoxification de la peau, l’aidant ainsi à lutter contre les effets néfastes de la pollution responsables de l’accélération du vieillissement cutané.

En associant ces deux plantes, les mécanismes de l’oxygène sont activés non seulement au niveau tissulaire mais également cellulaire. Le complexe Terre-Océan booste l’oxygénation de la peau, favorise le transport de l’oxygène dans la cellule et active 4 mécanismes de défenses et de détoxification particulièrement efficaces pour neutraliser les molécules de stress. Mieux oxygénée et renforcée durablement, la peau est ainsi plus éclatante de beauté et de santé.

Le Sérum Quotidien Fortifiant Anti-Pollution

Faisant partie de la gamme Elixir Botanique, ce gel aqueux, frais et léger détoxifie immédiatement la peau, réduit rides et ridules et la renforce tout en procurant une vague de fraicheur. Sa texture douce, agréable et son parfum frais, marin, enrobé de notes boisées et musquées nous font plonger dans une expérience sensorielle unique. Outre ses vertus pour la peau qui est hydratée et protégée des effets néfastes de la pollution, ce sérum a un impact sur le bien-être. Cet impact a été mesuré scientifiquement dès la première application et confirmé après 28 jours d’utilisation.