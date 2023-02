L’extension de ce Centre, inauguré par le roi Mohammed VI en 2019, s’inscrit dans le cadre des efforts consentis pour améliorer les services sociaux offerts aux fonctionnaires de la Sûreté nationale, qu’ils soient en activités ou retraités, ainsi qu’aux ayant droits, en leur permettant d’accéder aux consultations et aux services médicaux de base.

Il intervient également dans le cadre de la revalorisation de la position des fonctionnaires de la Sûreté nationale en mettant à leur disposition une offre de soins diversifiée, à même de leur permettre de mieux s’acquitter de leur mission principale consistant à renforcer le sentiment de sécurité et de stabilité.

Ce centre, qui comprenait un seul bâtiment, est désormais composé de trois bâtiments de pointe, dédiés aux examens radiologiques et aux analyses médicales, en plus d’un centre de santé pour assurer des consultations médicales dans diverses spécialités.

Le premier bâtiment dédié aux analyses médicales comprend un ensemble de laboratoires équipés de technologies de pointe et de matériel médical de la nouvelle génération (laboratoire de bactériologie et microbiologie, laboratoire de chimie clinique, laboratoire d’hématologie, et une unité pour le diagnostic de Covid).

Le deuxième bâtiment, consacré à la radiologie médicale, se compose d’unités d’examen radiologique équipées d’équipements médicaux numériques de pointe qui adoptent des technologies d’intelligence artificielle, et comprend un scanner, un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM), un scanner à ultrasons et un appareil de mammographie pour détecter le cancer du sein.

Quant au troisième bâtiment, qui est destiné aux consultations médicales, il comprend un centre de santé multiservices qui offre des examens médicaux gratuits dans diverses spécialités médicales vitales, dont les maladies endocriniennes, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les maladies des enfants et des femmes, en plus des consultations médicales dans les spécialités chirurgicales telles que l’orthopédie, la neurochirurgie et la chirurgie générale. Il s’agit, de même, de la médecine générale, de la médecine dentaire, du suivi psychologique, de la rééducation médicale, ainsi que du transport et des secours médicaux.

Ce centre de santé compte 14 médecins dans les domaines de la médecine générale, du travail et des urgences, en plus de 22 médecins spécialisés, 38 personnels paramédicaux, et une pharmacie qui fournit des médicaments pour les cas urgents.