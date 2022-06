Le ministère de la Santé a signé jeudi un protocole d’accord avec le groupe israélien I.M.S pour la construction de plusieurs établissements hospitaliers.

Israël va construire des hôpitaux au Maroc. Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a présidé, ce jeudi matin à Rabat, la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre son département et l’israélien I.M.S OVADIA GROUP LTD pour la construction d’établissements hospitaliers au Maroc.

Cet accord a pour objectif notamment d' »établir un modèle de développement social fondé sur les principes d’égalité, d’équité et de solidarité », conformément aux instructions du roi Mohammed VI, indique le ministère dans un communiqué.

Il intervient aussi dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le royaume et l’Etat hébreu concernant la promotion de l’investissement et de l’innovation dans de nombreux domaines, dont le secteur de la santé.

L’accord s’inscrit dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé, et vise également à mettre en œuvre un programme d’investissement qui concerne la conception, la construction et l’équipement de certains établissements hospitaliers, avec une contribution financière du groupe I.M.S, estimée à 5 milliards de dirhams.

La première phase de ce programme d’investissement comprend la construction de cinq établissements hospitaliers d’une capacité litière d’environ 1.000 lits dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, Fès-Meknès, Draa-Tafilalet et Marrakech-Safi.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs cadres du ministère de la Santé et de la protection sociale, ainsi que des cadres du ministère délégué chargé du Budget.