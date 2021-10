Une nouvelle hausse des cas demeure possible, malgré l’amélioration remarquable de la situation épidémiologique au niveau de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques du pays qui s’est traduite par l’allègement des mesures de précaution collectives (couvre-feu nocturne à partir de 23H au lieu de 21H) la reprise de toutes les activités économiques et sociales, ainsi que par les progrès réalisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le ministère relève qu’une nouvelle hausse des cas reste probable, soulignant la nécessité d’éviter une éventuelle rechute avec des cas graves et des décès, comme celles qui se sont produites dans de nombreux pays européens.

Le ministère a également exhorté les citoyens et citoyennes à s’impliquer davantage dans l’effort visant à poursuivre l’amélioration de la situation épidémiologique, et ce à travers trois règles de base à savoir: l’adhésion à la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, la prise des doses de vaccin , ainsi que le respect des mesures de prévention et de précaution (port de masque, hygiène, usage des gels hydroalcooliques, distanciation physique..).

Le respect de toutes ces règles de base, ainsi que du protocole national de traitement, restent le seul moyen pour vivre avec ce virus et garantir l’amélioration de la situation épidémiologique, tout en évitant une nouvelle hausse des cas en cette période marquée par la rentrée scolaire et universitaire et l’allégement des mesures de précaution collectives, conclut le communiqué.