Covid-19: les principaux points de la déclaration du ministère de la Santé

Voici les principaux points de la déclaration faite, vendredi, par la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine, sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc en 24 heures:

– Un total de 295 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 156 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24H.

– Ce nouveau bilan porte à 11.633 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars dernier et à 8.656 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 74,4 %.

– Le nombre de décès s’est élevé à 218, après l’enregistrement d’un nouveau cas au cours des dernières 24 heures, soit un taux de létalité ramené à 1,9%.

– Le système de suivi des personnes contacts a permis le suivi de 63.508, dont 8.166 sont sous surveillance médicale.

– Le nombre des cas exclus suite à des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire se chiffre à 608.802.

– Le nombre des cas actifs actuellement sous traitement s’élève à 2.759, dont 20 cas graves et critiques, tandis que les autres cas restent asymptomatiques ou présentent des symptômes très légers.

– Les nouvelles contaminations se concentrent dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui a recensé 165 nouveaux cas (116 à Fahs Anjra, 21 à Tétouan, 18 à Tanger et 10 à Larache), de Casablanca-Settat, avec 69 nouveaux cas (dont 62 à Casablanca, 3 à Mohammedia et 2 autres El Jadida et Médiouna), de Marrakech-Safi, avec 25 nouveaux cas (tous à Marrakech) de Fès-Meknes (16 nouveaux cas, dont 15 à Fès et un cas à Sefrou), de Rabat-Salé-Kenitra (7 nouveaux cas, dont 4 à Temara, 2 à Kenitra et un cas Sidi Slimane), de Laâyoune-Sakia El Hamra, (8 nouveaux cas, tous à Laâyoune), de Beni Mellal-Khenifra (4 nouveaux cas, dont 3 à Fkih Ben Salah et un cas à Azilal), de Guelmim-Oued Noun (un cas à Tan-Tan). – Les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de l’Oriental, de Souss-Massa et de Drâa-Tafilalet n’ont enregistré aucun nouveau cas de coronavirus ces dernières 24H.

– Le ministère de la santé souligne la nécessité de respecter les mesures préventives, en particulier pour les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, de respecter la distanciation physique, de veiller au port du masque de protection de façon correcte et le lavage fréquent des mains.