Le nombre de nouvelles infections au coronavirus a doublé en une semaine, dépassant les 10.000 cas. Une augmentation certes « exponentielle, mais pas avec la même ampleur qu’auparavant ». Analyse de la situation actuelle de la pandémie avec Pr. Rachid Bezad, membre du comité de vaccination contre le covid-19.

Entre le 11 et le 18 juin, le nombre de cas actifs au covid-19 est passé de 5.517 à 10.323, soit une augmentation de 53 % en l’espace d’une semaine. Contacté par h24info, Pr. Rachid Bezad, membre du comité de vaccination anti-covid, nous livre trois éléments qui permettent d’analyser l’état actuel de l’épidémie au Maroc. « Premièrement, le nombre de cas augmente de manière exponentielle; mais pas de la même ampleur qu’auparavant », nuance-t-il.

« Deuxièmement, il s’agit du virus modifié, c’est-à-dire Omicron atténué par la première épidémie avec Delta. Donc ce n’est pas le même virus. Et troisièmement, sur le plan clinique, le Covid est devenu une maladie moins mortelle, moins grave qu’auparavant, car c’est l’aspect clinique qui importe le plus », poursuit le spécialiste, également directeur de la maternité des orangers au CHU de Rabat.

En effet, malgré l’augmentation des cas actifs en une semaine, le taux de létalité s’est maintenu au taux de 1,4 %. Quant aux taux d’occupation des lits de réanimation, il est passé de 0,6 à 0,9 % pendant la période susmentionnée, soit une augmentation de 27 %. « Les hôpitaux et les services de réanimations sont vides. Ce n’est plus comme avant lorsqu’il y avait une saturation en termes d’assistance respiratoire. Le visage du Covid a changé, le virus continue de circuler, mais s’apparent de plus en plus a une maladie banalisée », affirme Pr. Bezad.

Le virus atténué n’attaque plus la partie pulmonaire, mais plutôt la région pharyngée, ce qui n’inclut pas d’actions graves sur l’organisme sain. Les personnes atteintes de maladies chroniques demeurent à risque, prévient le professeur qui précise que l’immunité collective atteinte au Maroc, bien qu’éphémère, a joué un rôle fondamental, notamment grâce à la vaccination de masse de la population.

« C’est bon signe »

Si les principaux indicateurs sont au vert, avec en plus une immunité collective, comment expliquer alors l’augmentation exponentielle du nombre de cas positifs au Covid-19 ? « Quand on parle d’immunité, cela n’élimine pas les facteurs de contamination », répond Pr Bezad. L’immunité permet surtout de réduire la gravité de la maladie plutôt que son facteur contaminant.

« Même éphémère, un certain degré d’immunité s’installe lorsqu’un virus circule. Le fait qu’elle se soit installée pendant les pics précédents de l’épidémie a permis de réduire la transmission et la gravité du virus. Couplée à la vaccination, cela a permis de réduire le taux de décès et de cas grave », renchérit l’expert.

Et de développer: « En général, en virologie, soit le virus continue à être virulent et mortel tout en étant moins transmissible; soit il devient de plus en plus contaminant, mais moins mortel, moins virulent, ce qui est le cas actuel du Covid au Maroc ». Il s’agit donc d’un « bon signe », confie Pr. Bezad, même s’il reste « possible de subir des complications telles que des troubles olfactifs, gustatifs ou au niveau du pharynx et de la région ORL ».

De son côté, le ministre de la Santé a imputé mardi, devant la Chambre des conseillers à Rabat, la recrudescence des cas positifs enregistrée ces derniers jours au Maroc à la levée des mesures restrictives et au relâchement de la population concernant les gestes barrières, notamment le non-port du masque, ainsi qu’aux voyages et aux rassemblements qui augmentent avec la saison estivale et la reprise touristique.

Pas de durcissement de mesures restrictives

Khalid Aït Taleb a toutefois écarté tout durcissement des mesures restrictives «étant donné que le monde entier les a levées et essaie maintenant plutôt de cohabiter avec le virus». Le responsable a aussi appelé les personnes vulnérables ayant reçu la troisième dose du vaccin anti-covid-19 il y a plus de six mois à prendre la quatrième dose de rappel.

A ce propos, le comité de vaccination doit se réunir dans les prochains jours pour discuter des conditions d’administration de la quatrième dose. « La troisième dose est d’abord indispensable. Beaucoup de gens ne l’ont pas encore faite, environ les trois-quarts de la population. » Le ministre de la Santé aussi a insisté sur l’obligation de se faire vacciner pour les personnes qui ne l’ont pas encore fait.