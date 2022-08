Une nouvelle étude canadienne, publié récemment dans la revue « Lancet Infectious Diseases », affirme que les femmes enceintes ont des effets secondaires moins graves après le vaccin contre la Covid-19 que les femmes qui ne sont pas enceintes.

Le Réseau national canadien pour la sécurité des vaccins a recueilli des données auprès de 191.360 femmes vaccinées âgées de 15 à 49 ans entre décembre 2020 et novembre 2021.

Selon l’étude, les chercheurs ont demandé aux participantes de signaler des « événements de santé importants » après la vaccination qui étaient suffisamment graves pour leur faire manquer l’école ou le travail, pour consulter un médecin ou pour modifier leurs routines de vie.

Sur 5.597 participantes enceintes, 4 % ont signalé un problème de santé important dans les sept jours qui ont suivi la première dose d’un vaccin à ARNm, suite à la deuxième dose, 7,3 % des 3.108 répondantes enceintes ont déclaré avoir eu des effets secondaires notables.

Or, parmi les femmes qui n’étaient pas enceintes, 6,3 % des 174.765 répondantes ont signalé un problème de santé important après la première dose, et 11,3 % des 10.254 participantes ont déclaré qu’elles se sentaient malades après la deuxième dose.

La docteure Julie Bettinger, auteure principale de l’article et chercheuse à l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, à Vancouver, explique que ces résultats sont « inattendus » et justifient une enquête plus approfondie.

« Des études antérieures sur d’autres vaccins chez les femmes enceintes n’ont pour la plupart signalé aucune différence significative dans les événements de santé entre les femmes enceintes et non enceintes – elles ont parfois trouvé des taux plus élevés pendant la grossesse », a-t-elle poursuivit.

Et d’ajouter que d’autres études sur les vaccins à ARNm destinés à combattre d’autres maladies sont nécessaires pour déterminer si la réduction des effets secondaires observée chez les femmes enceintes dans cette étude constitue une caractéristique des vaccins à ARNm en général, ou une caractéristique spécifique des vaccins contre la Covid-19.