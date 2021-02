À quelques heures de l’annonce de la suspension de ses liaisons aériennes avec la Turquie et la Suisse, le Maroc vient d’ajouter trois nouveaux pays européens à la liste selon une source officielle citée par le360. Il s’agit de l’Allemagne, la Belgique ainsi que les Pays-Bas. Dès minuit ce soir, les vols en provenance et à destination de ces 5 pays ne seraient donc plus autorisés pour une durée provisoire de 15 jours.

Cette décision intervient dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie covid-19. En effet, le ministère de la Santé avait émis le dimanche 21 février un appel à la vigilance après la découverte de 21 nouveaux cas de contamination au variant britannique du coronavirus.

Il est à noter qu’officiellement, les frontières marocaines sont « techniquement » fermées depuis le début de la pandémie. Les différents vols qui relient le royaume aux autres pays depuis cette date sont soumis à des autorisations exceptionnelles. Ce sont ces autorisations qui sont suspendues au cas par cas par les autorités selon la situation.

À l’heure où le rythme de vaccination baisse après un démarrage sur les chapeaux de roues, le risque de revivre un scénario bis repetita du début de la pandémie qu’a connu le Maroc en mars 2020 est à craindre.