La situation épidémiologique se caractérise par un passage de la circulation communautaire du Covid-19 du niveau de vigilance « vert faible » à « orange moyen », particulièrement dans les grandes villes, a indiqué, mardi à Rabat, le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique, Mouad Mrabet.

Lors d’une rencontre avec la presse consacrée à la présentation du bilan mensuel de la situation épidémique (11 mai/07 juin 2022), M. Mrabet a relevé qu’après une période intermédiaire de trois mois depuis la première semaine de mars 2022, caractérisée par une circulation communautaire faible à très faible du virus SARS-CoV-2 dans diverses régions, la propagation du virus est passée du niveau vert faible au niveau orange moyen, en particulier dans les grandes villes.

Le taux de positivité des analyses a progressivement augmenté pour la quatrième semaine consécutive, passant de 0,6% à 5% la semaine dernière, alors que l’indice de reproduction des cas est désormais de 1,19, a-t-il expliqué, appelant la population à reprendre le port du masque dans les lieux fermés ou à forte fréquentation.

Selon M. Mrabet, les nouveaux cas dangereux et critiques admis dans les services de réanimation n’ont pas connu d’évolution significative ou marquante, le nombre restant faible et ne dépassant pas les 20 nouveaux cas par semaine, soit moins de 1 pour 100.000 personnes.

Ainsi, au cours des quatre dernières semaines, 62 patients ont été admis en soins intensifs et en réanimation, tandis que 47 ont quitté l’hôpital après l’amélioration de leur état de santé, a-t-il précisé.

S’agissant des décès, le responsable a fait observer qu’ils sont toujours stables à un niveau bas, avec un total de 10 décès enregistrés au cours des quatre dernières semaines.

En relation avec la surveillance génomique du virus, il a noté que le mutant Omicron est toujours dominant avec le sous-mutant BA.2 et le début de propagation du sous-mutant BA.5, ainsi que de faibles pourcentages d’autres sous-mutants.

Au sujet de la campagne nationale de vaccination, le taux de couverture de la dose de rappel a atteint 17,6%, avec un taux de continuité à 27,6%.

Bien que les cas graves et critiques ainsi que les décès n’aient pas augmenté à ce jour, la situation épidémiologique du Covid-19 au niveau national n’est plus aussi confortable, a constaté M. Mrabet. Le ministère exhorte en particulier les personnes âgées, les personnes immunofragiles et les personnes atteintes de maladies chroniques, à recevoir la dose de rappel pour augmenter le niveau d’immunité.

Le ministère appelle aussi les citoyens à reprendre le port du masque dans les lieux fermés ou à forte fréquentation, exhortant les personnes qui présentent des symptômes respiratoires à porter un masque et à cesser toute activité professionnelle ou sociale tout en se rendant dans les établissements de santé pour diagnostic et traitement approprié.