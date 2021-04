Avec 8 millions de vaccinations anti-Covid effectuées, le Maroc “mène la danse”, écrit dimanche le magazine français Le Point, soulignant que depuis le début de la pandémie, le Royaume « déroule une fois encore son savoir-faire ».

« D’un point de vue sanitaire, après avoir atteint en 2020 l’autonomie de la protection en fabriquant des masques puis en les exportant, le royaume continue dans sa lancée en vaccinant à haute fréquence », relève le média dans sa Lettre du Maghreb.

Au 2 avril, le pays revendique 3,8 millions de Marocains ayant reçu deux doses et 4,3 millions, une dose. « Contre 53.000 en Tunisie et 75.000 en Algérie. Un fossé”, souligne la publication.

D’ailleurs, le royaume est classé 6e mondial en termes de part de la population ayant reçu toutes les doses prescrites par le protocole de vaccination selon les dernières données compilées par « Our World in Data », une plateforme collaborative de données scientifiques en partenariat avec l’Université d’Oxford.

La comparaison entre le Maroc et l’Algérie est “d’autant plus douloureuse pour les ego politiques que ce n’est pas une question d’argent, la capacité d’achats d’Alger n’étant remise en question par personne”, renchérit Le Point, notant que la “guerre des doses” se gagnant à coups d’influence, “Alger pâtit de son absence de politique étrangère pour cause de crise interne”.

“Face à la diplomatie internationale du vaccin, chaque pays joue sa partition. Avec 8 millions de vaccinations effectuées, le Maroc mène la danse”, affirme le magazine.