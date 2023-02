Le ministère de la Santé est en train de travailler sur la création d’un direction centrale dédié à la gestion des risques et des catastrophes naturelles, apprend-on de sources concordantes.

Dans le cadre de la révision de sa structure, des missions et fonctions de son administration centrale, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale est en train de travailler sur la création d’une direction centrale dédiée à la gestion des catastrophes naturelles.

Cette initiative s’inscrit dans le sillage de la mobilisation du département de Khalid Ait Taleb pour rapprocher les soins de santé et les médicaments des populations affectées par les intempéries et les importantes chutes de neige.

Dans cette veine, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a en effet adressé, samedi, une directive urgente aux directeurs centraux et régionaux et délégués provinciaux, les invitant à entreprendre des mesures proactives pour rapprocher les soins de santé et les médicaments des populations touchées par les répercussions des fluctuations météorologiques et en atténuer les effets.

Cette directive intervient en exécution des instructions royales appelant à la coordination des efforts pour apporter l’aide et l’assistance nécessaires aux populations touchées dans toutes les régions affectées par les intempéries et les récentes chutes de neige.

A cet égard, M. Ait Taleb a appelé à la mobilisation des ressources humaines et moyens logistiques nécessaires pour accompagner cette opération, aussi bien au niveau central que régional. Ainsi, des équipes médicales, administratives et techniques de la Direction de la planification et des ressources financières et de la Direction des équipements et de la maintenance veillent à fournir tout le matériel médical et médicaments nécessaires pour la prise en charge des populations affectées par les répercussions de ces fluctuations météorologiques, en plus de quantités suffisantes d’oxygène en activant les générateurs installés dans les différents établissements sanitaires et en coordonnant en toute urgence avec les fournisseurs de cette substance afin de garantir des stocks suffisants.

L’ensemble des services du ministère s’attèlent à l’opérationnalisation des mesures, moyens et plans adoptés dans ce genre de situations, ainsi que des procédures et méthodes postérieures afin d’atténuer l’impact de cette épreuve naturelle sur les populations et de les aider à la surmonter avec le moins de dégâts possible.