Les autorités locales de la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani à Casablanca ont appelé mardi tous les citoyennes et citoyens à respecter les rendez-vous, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, et à se présenter durant les délais préfixés pour éviter les encombrements et faciliter les différentes étapes d’accès au vaccin, tout en respectant les mesures préventives et de précaution nécessaires, comme la distanciation physique et le port obligatoire des masques de protection.

Suite à la diffusion de publications et séquences de vidéos par certains sites électroniques et réseaux sociaux faisant état d’un encombrement au niveau du Centre de vaccination sis Complexe sportif Al Oulfa à Casablanca, la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani a précisé, dans un communiqué, que cette situation s’explique essentiellement par l’afflux croissant des citoyens qui veulent profiter de l’opération de vaccination et l’arrivée de plusieurs bénéficiaires sans respecter les rendez-vous préétablis.

Les citoyennes et les citoyens commencent à affluer sur le Centre de vaccination dès les premières heures de la matinée, même si leurs rendez-vous étaient fixés pour l’après-midi, ce qui provoque une pression sur les services sanitaires et les autorités en service au Centre, a expliqué la même source, notant que les rendez-vous sont organisés en demi-journée, matin ou après-midi.

La préfecture d’arrondissement de Hay Hassani a précisé également que plusieurs citoyens se présentent au Centre de vaccination même s’ils ont raté leurs rendez-vous fixés auparavant, et sans prendre les mesures nécessaires pour obtenir un deuxième rendez-vous, ce qui entraîne le dépassement du nombre de bénéficiaires de vaccins programmés quotidiennement.

Les services sanitaires et toutes les autorités concernées restent mobilisés pour organiser et créer les conditions propices pour que l’ensemble des citoyennes et citoyens bénéficient du vaccin de manière progressive.