Dans un communiqué, l’académie a précisé que cette opération bénéficie aux élèves inscrits dans les établissements de l’enseignement public et privé, de l’enseignement authentique, ainsi que les missions étrangères dans les différentes directions régionales de l’éducation et de la formation de la région.

Et d’ajouter que cette opération de vaccination, tenue sous le slogan « vacciner mes enfants, les protéger et protéger ma famille et leur permettre de poursuivre leur scolarité en sécurité », reste volontaire et facultative et conditionnée à l’accord des parents d’élèves.

A cette occasion, l’académie incite les associations des parents d’élèves et l’ensemble des acteurs et partenaire de l’enseignement à s’engager massivement dans la mobilisation et l’encouragement des familles à accompagner leurs enfants vers les centres dédiés à cette opération annoncée sur le site officiel du ministère, de l’académie et des directions régionales ainsi que sur sa page Facebook, afin de recevoir la première dose du vaccin à partir de mardi 31 août, de 08H30 à 16H30, et durant toute la période consacrée à l’opération.

Selon la même source, cette opération de vaccination intervient en réponse aux directives du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment celles relatives aux préparatifs pour réussir la rentrée scolaire 2021-2022 et les autres étapes de l’année scolaire, et en application du plan régional mis en place par l’académie en coordination avec les autorités territoriales.

Elle intervient également en considération du développement inquiétant des indicateurs de la situation sanitaire nationale, en général, et dans la région de Casablanca-Settat, en particulier, et afin d’accélérer la cadence de vaccination pour aboutir à l’immunité collective, et garantir que la rentrée scolaire 2021-2022 prennent place dans de bonnes conditions, sur la base des recommandations de la commission scientifique chargée de la stratégie nationale de vaccination, et de l’expérience internationale qui a montré l’efficacité des vaccins Sinopharm et Pfizer et leur sécurité pour cette tranche d’âge.