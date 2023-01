La Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research (MAScIR) lancera d’ici quelques mois au Maroc les premiers tests de dépistage du cancer produits en Afrique. Une avancée qui permettra de réduire les coûts et les délais d’attente.

Les premiers tests de dépistage du cancer du sein et de la leucémie produits en Afrique seront disponibles sur le marché d’ici quelques mois, informe le site britannique The Guardian dans un article publié le 9 janvier. Il s’agit d’une étape importante pour mettre fin à la dépendance du continent vis-à-vis des produits pharmaceutiques importés, réduisant ainsi les coûts et le temps d’attente pour les patients en Afrique.

En effet, la plupart des kits de diagnostic du cancer et d’autres maladies en Afrique sont des importations coûteuses, généralement d’Europe et des États-Unis, souligne le média.

«Le prix du kit peut être le double de ce qu’il en coûterait pour le fabriquer localement. C’est aussi un long processus. Cela peut prendre des semaines ou des mois pour que les kits arrivent», a déclaré Hassan Sefrioui, membre du conseil d’administration de la Fondation marocaine pour les sciences avancées, l’innovation et la recherche (MASciR), qui a développé les nouveaux tests.

Sefriou a précisé que le développement des kits de cancer est en cours depuis 2010 et que les tests de leucémie ont déjà été utilisés au Maroc sur 400 personnes. Auparavant, tous les échantillons devaient être envoyés en France pour analyse, prolongeant et retardant le traitement. « Mais avec des kits de test fabriqués localement, nous pouvons obtenir des résultats en quelques heures », a-t-il annoncé.

Le cancer du sein est le cancer le plus répandu au Maroc et l’une des principales causes de décès chez les femmes. Alors que les taux de survie mondiaux pour les personnes diagnostiquées tôt sont élevés, un pourcentage élevé de cas de cancer du sein dans les pays à revenu faible et intermédiaire, dont le Maroc, sont détectés à un stade ultérieur, rappelle le journal en ligne.

La dépendance de l’Afrique à l’égard des tests, traitements et vaccins importés est une préoccupation urgente pour les autorités sanitaires du continent depuis la pandémie de covid-19. On estime que 70% des produits pharmaceutiques et jusqu’à 99% des vaccins utilisés dans les pays africains sont importés.

Pendant la crise sanitaire du covid-19, MASciR a développé des kits de diagnostic, vendus au Sénégal, en Tunisie, en Côte d’Ivoire et au Rwanda. Sefrioui a fait savoir que les tests de dépistage du cancer pourraient être disponibles dans ces mêmes pays.