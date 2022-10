Le laboratoire suisse Novartis a signé un accord de licence pour faciliter l’accès à un traitement contre la leucémie myéloïde chronique, a indiqué l’organisation Medicines Patent Pool (MPP) jeudi. Le Maroc est concerné.

Il s’agit du premier accord de ce type pour un anticancéreux. Grâce à cet accord, les génériqueurs sélectionnés pourront mettre au point, fabriquer et commercialiser des versions génériques du nilotinib dans le territoire couvert par la licence volontaire, a indiqué dans un communiqué le MPP, une organisation internationale soutenue par les Nations unies et basée à Genève.

Le territoire couvert inclut notamment sept pays à revenu intermédiaire, l’Egypte, le Guatemala, l’Indonésie, le Maroc, le Pakistan, les Philippines et la Tunisie, où des brevets sur le nilotinib sont en attente ou en cours de validité.

« L’accès à des médicaments de qualité est une composante cruciale de la riposte mondiale contre ce fléau qu’est le cancer », a déclaré Charles Gore, directeur exécutif du MPP, dans le communiqué.

I am delighted that we signed this 1st licence agreement with @Novartis for #nilotinib, a much-needed #cancer treatment in #LMICs. It sets a vital precedent that I hope other companies will follow.#WCC2022 @ATOM_Coalition https://t.co/34NbWeFST4

— Charles Gore (@CharlieGore) October 20, 2022