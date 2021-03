Contrairement aux informations disponibles, le Maroc aurait reçu 7 et non pas 6 millions de doses du vaccin AstraZeneca. Selon le ministère indien des Affaires étrangères, le royaume a en effet été livré d’un million de doses supplémentaires le 24 février dernier.

À l’heure où la campagne de vaccination marocaine voit son rythme ralentir pour cause de problème d’approvisionnement, poussant même le royaume a considéré de nouveaux candidats comme le vaccin russe Spoutnik V ou l’américain Johnson & Johnson, un écart de calcul au niveau des doses reçues a été constaté.

Selon les dernières déclarations du ministère de la Santé, notamment lors du point bimestriel tenu le 16 mars par le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih, le Maroc aurait réceptionné jusqu’à présent un total de 8,5 millions de doses : 6 millions de doses d’Astrazeneca et 2,5 millions de Sinopharm.

Or, selon les informations du site indien des Affaires étrangères, l’Inde aurait envoyé 7 et non pas 6 millions de doses d’AstraZeneca. La dernière livraison, ayant été effectuée le 24 février, n’a fait l’objet d’aucune communication ni de traitement médiatique.

Pour rappel, le Maroc a déjà administré l’ensemble des doses qu’il dit avoir reçu aux citoyens soit un total de 4,25 millions de doses. Pourtant, selon les derniers chiffres communiqués par le département de Khalid Aït Taleb, près de 14.168 doses supplémentaires ont été administrées en plus de ce chiffre plafond (dont 5.355 durant les dernières 24h), ce qui a été expliqué par certains professionnels par la 11e dose de sécurité que comportent les flacons d’AstraZeneca.