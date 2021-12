Une vingtaine de médicaments viennent de voir leurs prix revus à la baisse. Principaux concernés: des antifongiques, des anti-inflammatoires et des régulateurs de tension artérielle.

Le ministère de la Santé a publié dans le Bulletin officiel du 25 novembre, une nouvelle liste des médicaments dont les prix vont baisser. Il s’agit d’un ensemble de 21 médicaments dont les prix de vente se situaient avant la révision entre 193 dirhams et 10.918 dirhams.

La baisse la plus importante concerne le médicament Humira, indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques chronique sévère chez les enfants. Son prix fixé jusque-là à 10.918 dirhams, est désormais de 7.623 DH. Le Rhesonativ, un médicament indiqué en prophylaxie de l’immunisation anti-D avant et après l’accouchement chez les femmes Rh(D)-négatif, a connu une baisse significative en passant de 5.084 à 3.988 DH.

Certains anti-hypertenseurs, prescrits pour réguler l’hypertension artérielle, sont également concernés par les baisses. Il s’agit de Preterax dont le prix est désormais de 92,60 DH contre 122,40 avant. Puis Bipreterax qui se vendra à 111,10 DH contre 122,40 DH. Et Inopril Plus 8mg/2,5 mg : 89,20 DH contre 142,70 DH actuellement. Tous les dosages d’ Inopril Plus (4mg/1,25 et 2mg/0,625) sont également concernées par cette nouvelle baisse.

Le prix du médicament Actrapid, indiqué pour le traitement du diabète, a aussi enregistré une petite baisse, passant de 193,10 à 186 DH.

Last but not least, les prix des anti-inflammatoires Dolifen et Cartrex, des anesthésiants Hypnomidale et Propofol et de l’antifongique Caspofungine ont aussi été revus à la baisse.