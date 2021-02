Le ministère de la Santé a affirmé, jeudi, que plusieurs éléments permettent de maintenir l’utilisation du vaccin AstraZeneca pour la tranche d’âge de plus de 65 ans, comme préconisé initialement dans la stratégie nationale de vaccination anti Covid-19.

Dans un communiqué relatant l’avis du Comité national scientifique adhoc pour l’élaboration de la stratégie vaccinale contre le Sars-Cov-2, le ministère de la Santé précise, notamment, que le vaccin anti-Covid développé par Astra Zeneca a obtenu l’autorisation d’utilisation, sans limitation d’âge à 65 ans, par l’Agence européenne des médicaments et les autorités sanitaires de plusieurs pays, dont le Maroc.

De même, « l’essai clinique de phase 3 de ce vaccin inclut un sous groupe de personnes âgées de plus de 65 ans parmi lesquelles, 687 personnes ont reçu le vaccin, dont 4 ont développé la Covid-19 et 666 personnes du groupe témoin, dont 7 ont développé la Covid-19 », relève le communiqué, publié suite à la réunion du comité, tenue jeudi.

À ce jour, les données de cet essai clinique ne permettent pas de tirer des conclusions quant à l’exclusion de cette tranche d’âge des bénéficiaires de ce vaccin, indique la même source.

Par ailleurs, il faut noter qu’une protection est attendue pour cette tranche d’âge, étant donné que des taux de séroconversion élevés ont été observés chez les adultes âgés de plus de 65 ans après la première dose (97,8%) et la deuxième dose (100%).

Concernant la sécurité de ce vaccin, les données publiées montrent que les effets indésirables rapportés sont généralement plus légers et moins fréquents chez les personnes âgées de plus de 65 ans, par rapport aux plus jeunes, fait-on observer.

Selon le communiqué, cet avis est publié suite aux interrogations soulevées ces derniers jours concernant l’efficacité et la sécurité du vaccin d’AstraZeneca chez la population âgée de 65 ans.