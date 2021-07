Il est vrai qu’il n’existe pas de remède miracle contre le Covid 19, néanmoins il est possible de s’en protéger un maximum et soulager ses symptômes. Hind Mchachti, naturopathe, nous livre ses conseils naturels pour mieux lutter contre le Covid 19.

Pour nous protéger contre le covid 19 il est important de respecter les gestes barrière, porter un masque, se lavez mes mains, respecter la distanciation physique. Mais nous pouvons également renforcer notre défense immunitaire.

LE SOMMEIL

Une bonne défense immunitaire, rime avec un bon rythme de sommeil. En effet lorsque l’on dort notre corps se détoxifie et se régénère. Pour ce faire nous avons besoin en moyenne de 7h à 8h de sommeil, mais surtout : dormir tôt. Idéalement, il faudrait permettre à son corps de se détoxifier entre 22h et minuit, afin qu’il puisse se régénérer la nuit. Nous vous conseillons donc de ne pas dormir tard, auquel cas, votre corps ne pourra pas se détoxifier, et sera donc plus vulnérable face aux maladies, notamment le Covi19.

LE SPORT

Renforcer sa défense immunitaire passe aussi par le sport. Pratiquer une activité physique agis positivement sur votre bien-être physique et mental. Et pour cela, nul besoin d’être un athlète de haut niveau, cela peut se traduire simplement par une marche rapide. Il faudrait idéalement cumuler 150 minutes de marche par semaine : 30 min par jour, ou encore 1h tous les deux jours. Attention à ne pas pratiquer d’activité sportive trop intensive qui pourrait affaiblir votre système immunitaire.

LE STRESS

Le stress agit de manière négative sur notre défense immunitaire. Généralement, il se traduit par le manque de sommeil, la fatigue, la mauvaise alimentation. Tous ces facteurs affaiblissent notre immunité. Afin de mieux gérer le stress, il existe plusieurs méthodes. Tout d’abord, des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque. Il s’agit d’une méthode de relaxation qui permet de contrôler les battements du coeur, diminuer la fréquence cardiaque et ainsi mieux réguler notre cerveau.

Il existe également une technique nommée le « Reiki » qui permet de rééquilibrer l’énergie du corps. Cette technique peut être combinée par un massage du tiers supérieur de l’oreille.

HYGIENE ALIMENTAIRE

L’hygiène alimentaire est également un grand acteur de notre défense immunitaire. Il faut éviter les aliments qui favorisent l’inflammation, telle que le gluten, les produits laitiers et les sucres industriels. Ces produits entrainent une mauvaise absorption intestinal, et augmentent le risque de survenue de mauvaises bactéries, et par conséquent, de certaines maladies. A

lors comment prendre soin de son microbiote ? Favorisez une alimentation bio, notamment les fruits bio afin d’éviter les pesticides. Consommez des légumes facto fermenté (chou-fleur, carotte, poivron, brocoli…), mais également le soja fermenté.

VITAMINES ET HUILES ESSENTIELS

Les vitamines et huiles essentiels permettent de booster le système immunitaire. La vitamine D3 K2 est un complément alimentaire. Il est important de vérifier son taux de vitamine D avant de se complémenter. Elle peut être dissoute et consommée avec de l’huile d’olive, jusqu’à 10000 UI par jour. L’une des meilleures façons de se ressourcer en vitamine D est de s’exposer au soleil entre 20 et 30 minutes par jour entre 11h et 16h.

Se complémenter en zinc peut renforcer votre immunité, 30g par jour en prévention. En cas de suspicion ou cas Covid19 confirmé nous vous conseillons de doubler la dose : 30g le matin et le soir. Il est possible de booster son immunité avec la vitamine C, mais comme la vitamine D, il est important de la doser. Nous préconisons la vitamine C naturelle, Serola.

Les huiles essentielles tuent les bactéries, champignons et virus. En prévention au Covid19, la plus virucide est l’huile essentielle d’origan. Enfin, toujours en prévention, nous recommandons l’armoise. Cette plante contient une substance nommée « artémisinine » et agit contre le Covid19. Elle peut être consommée en tisane.

Tous les moyens sont bons pour renforcer son système immunitaire. Néanmoins si vous connaissez un cas positif du Covid19, il est important de prévenir son médecin et surveiller son oxygène. En cas de symptômes, un biomédicament validé par des chercheurs pourrait être prescrit.