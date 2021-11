Le premier fonds finlandais d’impact sur les marchés émergents mondiaux, OP Finnfund Global Impact Fund I, a annoncé vendredi avoir investi 10 millions de dollars dans le capital du Groupe marocain CIM Santé pour accompagner le développement du secteur de la santé privée dans le Royaume.

« Grâce à cet investissement, OP Finnfund Global Impact Fund I vise à favoriser le développement du secteur de la santé au Maroc, l’accessibilité à des soins de qualité et le soutien à l’égalité hommes-femmes dans ce secteur », précise le fonds finlandais dans un communiqué.

Le Groupe CIM Santé, “créé en 1994 par le professeur Assad Chaara, un pionnier du développement du cathétérisme cardiaque dans le pays, met fortement l’accent sur la cardiologie”, indique la même source.

Actuellement, le groupe exploite trois cliniques à Rabat, Marrakech et Tanger, totalisant 320 lits. La plus récente étant la Clinique Internationale de Tanger qui a ouvert en août 2021. Le Groupe CIM Santé possède également des centres de radiologie et des unités en partenariat avec plusieurs laboratoires médicaux.

Avec le financement octroyé par OP Finnfund Global Impact Fund I et Vantage Capital, le Groupe CIM Santé prévoit d’agrandir sa clinique phare à Marrakech et d’étendre ses opérations à Casablanca pour répondre à la demande croissante de services de soins de santé dans le pays, explique le communiqué. Par la suite, le Groupe CIM Santé “prévoit de renforcer davantage sa position sur le marché marocain en ajoutant d’autres cliniques à son portefeuille ainsi qu’en accédant à de nouveaux marchés dans le reste de l’Afrique”.

“L’un des objectifs de développement durable des Nations Unies étant d’assurer une vie saine et de promouvoir le bien-être pour tous et à tous les âges, cet investissement contribue particulièrement à la réalisation de cet objectif au Maroc”, relève le fonds finlandaias, rappelant que le Royaume “affiche un objectif ambitieux d’étendre la couverture de l’assurance maladie nationale afin d’assurer l’accessibilité à des soins de santé de même qualité pour tous les citoyens.”

Ainsi, il existe un besoin croissant de services de soins de santé accessibles et de qualité avec une coopération accrue entre les secteurs privé et public, souligne la même source.

Le Groupe CIM Santé s’engage également à accompagner les femmes à tous les niveaux de l’organisation, faisant observer qu’actuellement, les femmes représentent près de 70 % de l’effectif total, et sont bien représentées aux postes de responsabilité supérieurs et intermédiaires. D’après le communiqué, cet investissement est admissible au Défi 2X (2X Challenge), qui est une initiative mondiale de financement en faveur de l’égalité des sexes visant à soutenir les entreprises qui offrent, aux femmes des pays émergents, un accès à des opportunités de leadership, à des emplois de qualité et à des produits et services qui améliorent leur participation et leur inclusion économiques. Finnfund est membre de l’initiative Défi 2X depuis 2019.

OP Finnfund Global Impact Fund I souligne par ailleurs qu’il vise à réaliser des impacts positifs sur le changement climatique, la sécurité alimentaire, l’égalité des sexes et la disponibilité de financement. Pour M. Tuomas Virtala, Head of Asset Management, responsable de la gestion d’actifs au sein d’OP Corporate Bank, cité par le communiqué, “grâce à cet investissement, nous pouvons accroître l’accessibilité des services de santé de qualité pour les Marocains et favoriser l’autonomisation des femmes dans le secteur”.