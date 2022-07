Le projet de loi-cadre relatif au système national de santé va permettre de traiter tous les aspects et toutes les problématiques dont souffre le système de santé, a affirmé, samedi soir à Casablanca, le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb.

Ce texte rendra le secteur plus attractif et accordera aux médecins un statut encourageant, a indiqué le ministre lors de la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de l’année universitaire 2020-2021 de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé UM6SS incluant la promotion des 1ers Docteurs en Médecine.

Ce texte permettra une « refonte du système de la santé » et permettra aux médecins qui travaillent plus de gagner plus, a-t-il souligné.

Par ailleurs, M. Ait Taleb a relevé que la médecine « est en train d’évoluer avec les nouvelles technologies », notant que « le monde se dirige de plus en plus vers la médecine prédictive plutôt que curative ».

Selon lui, cette tendance va forcément favoriser l’apparition de nouvelles disciplines et la disparition d’autres, saluant à cet égard « la contribution de l’UM6SS au renforcement de l’offre de santé » dans le pays et la promotion de formation de qualité en la matière.

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé UM6SS a organisé, samedi à Casablanca, la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de l’année universitaire 2020-2021, incluant la promotion des 1ers Docteurs en Médecine de l’UM6SS.

Cette cérémonie a notamment célébré les 1ers Docteurs en Médecine de l’université, mais également les lauréats de la Faculté des Sciences et Techniques de Santé, de l’École Supérieure de Génie Biomédical et ceux de l’École Internationale de Santé Publique.

Au total, ce sont plus de 450 étudiants qui ont reçu leur diplôme au titre de l’année universitaire 2020-2021.

La Cérémonie de remise de diplôme s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités du monde politique, diplomatique, économique et scientifique, notamment le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Aouatif Hayar et le Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouche.