En cette fin d’année pandémique, l’heure est au bilan, particulièrement dans le domaine de la santé. Retour sur dix événements marquants qui ont fait l’actualité sanitaire du Maroc en 2021.

1) Lancement de la campagne de vaccination massive anticovid

Le roi Mohammed VI a procédé, jeudi 28 janvier au Palais Royal à Fès, au lancement de la campagne nationale de vaccination contre le virus du covid-19. A cette occasion, le souverain a reçu la première dose du vaccin contre le covid-19. La campagne de vaccination est gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale. Cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus. Elle s’est étendue aux jeunes de 12 à 17 ans le 31 août.

2) Légalisation thérapeutique du cannabis

La Chambre des représentants a adopté, mercredi 26 mai à la majorité, lors d’une séance plénière, le projet de loi n°13-21 relatif à l’usage licite du cannabis. Le projet de loi, qui vise l’amélioration du revenu des agriculteurs et la création d’opportunités d’emploi prometteuses et fixes, a été adopté par 119 voix contre 48 lors de cette séance présidée par Habib El Malki, président de la Chambre. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a souligné que les études exhaustives menées par le ministère ont démontré que le Maroc dispose de grandes potentialités à même d’attirer d’importants investissements pour l’industrialisation du cannabis et l’accès aux marchés mondiaux de ces produits. Il a, en outre, mis en avant les atouts compétitifs du Maroc à savoir la grande connaissance de cette plante cumulée au fil des siècles, ce qui qualifie les agriculteurs marocains à garantir la réussite de ce chantier, ajoutant que le positionnement géographique du royaume aux portes de l’Europe facilitera sans nul doute l’accès au plus grand marché des produits du cannabis.

3) Généralisation de l’AMO adoptée en Conseil de gouvernement

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 29 avril par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de loi n°30.21 modifiant et complétant la loi n°15.98 relative au régime de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) de base pour les professionnels, les travailleurs indépendants et les non-salariés exerçant une activité libérale. Ce chantier royal bénéficie dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité. Il devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.

4) Une Malienne donne naissance à des nonuplés au Maroc

Originaire de Tombouctou (nord), Halima Cissé a mis au monde mardi 4 mai à Casablanca, neuf bébés, cinq filles et quatre garçons qui se portent tous bien. Agée de 25 ans, la jeune femme avait été prise en charge à Bamako, puis transférée le 30 mars au Maroc pour un meilleur suivi de cette grossesse qui «sort de l’ordinaire», selon le ministère de la Santé. Elle a accouché par césarienne au bout de 30 semaines de grossesse de neuf nouveau-nés au lieu de sept annoncés par les résultats d’échographies faites au Mali comme au Maroc. Pour rendre hommage et exprimer sa gratitude au roi du Maroc, la maman a nommé l’aîné de ses fils, Mohammed. Cette naissance multiple n’a pas pu être confirmée comme un record mondial. Le record médicalement vérifié remonte à 2009, quand une Américaine avait donné naissance à huit enfants à l’âge de 33 ans.

5) Première: un test 100% marocain pour diagnostiquer l’hépatite C

Un laboratoire a lancé la production et la commercialisation du premier test de diagnostic moléculaire de l’hépatite C, 100% marocain, développé par la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research). Le test qRT-PCR de diagnostic de l’hépatite C et de quantification de la charge virale, opérant sur des plateformes ouvertes, mis au point par les équipes de la Fondation MAScIR vise à fournir aux praticiens et thérapeutes un moyen rapide, efficace et accessible pour renforcer la santé de leurs patients, indique un communiqué de la Fondation MAScIR publié en septembre, relevant de l’Université Polytechnique Mohammed VI. Le test Virquant RT-qPCR pour le diagnostic de l’hépatite C sera produit et commercialisé par Moldiag, spin-off industrielle relevant de la Fondation MAScIR, ajoute la même source.

6) Entrée en vigueur du pass vaccinal anticovid

Dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la pandémie du covid-19, le gouvernement a décidé d’adopter, à partir de jeudi 21 octobre, le «pass vaccinal» en tant que document agréé par les autorités sanitaires. Ce document sera désormais exigé pour accéder aux lieux publics, aux administrations publiques, semi-publiques et privées et les déplacements entre villes.

7) Adoption de la 3e dose du vaccin anticovid

Une troisième dose du vaccin anti covid-19 sera administrée dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, a annoncé vendredi le ministère de la Santé, le 1er octobre 2021. Les premiers concernés seront, comme partout dans le monde, les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de pathologies chroniques et les personnes aux premières loges, à savoir le personnel de santé, les forces sécuritaires et le corps enseignant. La troisième dose a part la suite été généralisée à l’ensemble de la population, à faire dans les six mois après la deuxième dose sous peine de voir son pass vaccinal désactivé. Le délai de l’injection d’une dose de rappel vient d’être porté mercredi 29 décembre à quatre mois après avoir reçu la deuxième dose.

8) Pénurie de zinc et vitamine C dans les pharmacies

Alors que les cas positifs repartent à la hausse en juillet dernier, lors de la troisième vague d’épidémie du covid-19 au Maroc, les pharmaciens se plaignent d’une pénurie de médicaments nécessaires dans le protocole de soins du covid-19, en particulier le zinc et la vitamine C. En cause, les grossistes n’arrivent pas à suivre la demande et les gens font du stock ou s’automédiquent. Un problème qui avait déjà eu lieu en 2020. Pour rappel, seulement deux laboratoires au Maroc fabriquent de la vitamine C et un seul produit du zinc.

9) Gigalab produit un test de dépistage rapide anticovid 100% marocain

Lors d’un webinaire de presse diffusé le 3 juin, Karim Zaher, fondateur et PDG de Gigalab, a annoncé le lancement d’une unité industrielle de production de tests covid-19, PCR et deux tests rapides, avec une capacité de production de 2.000.000 d’unités par mois pour chacun d’eux. Une quantité modulable en fonction de la demande du ministère de la Santé, et celle d’exportation. Pour développer le test rapide salivaire, Gigalab collabore avec une société coréenne via un contrat de transfert de technologie, et son personnel a été formée pendant trois semaines par l’entreprise étrangère de renommée internationale. Karim Zaher a assuré la fiabilité de ce test évaluée à 94,5% pour la sensibilité et 99,99% pour la spécificité, soit les deux critères à prendre en compte. Après obtention du certificat d’enregistrement du ministère de la Santé, ce dernier l’a finalement retiré du marché, les pharmaciens n’étant pas habilités par la loi à effectuer ce type de tests.

10) Le laboratoire marocain Sothema chargé de produire des vaccins anticovid

Le roi Mohammed VI a présidé, lundi 5 juillet 2021 au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement et de signature de conventions relatives au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-covid19 et autres vaccins. Parmi celles-ci, le contrat de mise à disposition de l’État marocain des installations de remplissage aseptiques de la Société de Thérapeutique Marocaine (Sothema) pour la fabrication du vaccin anti-covid19 propriété de la société Sinopharm entre l’État marocain et la société Sothema, signé par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, et la Présidente directrice générale de la Sothema, Lamia Tazi. Le coup d’envoi de la production devait avoir lieu en décembre mais aucune annonce officielle n’a été faite dans ce sens à ce jour. Environ cinq millions de doses par mois sont attendues.