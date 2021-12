La victoire de l’Algérie sur le Maroc, en quarts de finale de la Coupe arabe, au terme d’un match plein de suspense et d’intensité a suscité d’étranges réactions de la part des responsables d’Alger. Une manière d’instrumentaliser le foot dans leur obsession anti-marocaine.

Il suffit que les Fennecs s’imposent face aux Lions de l’Atlas pour que l’Algérie s’emballe comme si c’était la finale. Car c’est le président algérien, lui-même, Abdelmadjid Tebboune qui a félicité les joueurs de l’équipe de football algérienne de la manière la plus guerrière: « Un million et demi de félicitations héros », a écrit le président Abdelmadjid Tebboune son compte Twitter. Il s’agit d’une référence au million et demi de martyrs revendiqués par l’Algérie comme victimes de la guerre de libération contre la France (1954-1962) ! Quel rapport avec le match ou même avec le Maroc !

مليون و نصف مليون مبروك يا أبطال — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 11, 2021

Puis, c’est au tour de plusieurs responsables de s’y mettre aussi, à l’image du premier ministre, Aïmene Benabderrahmane ou encore le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger Ramtane Lamamra.

Des félicitations qui sentent surtout la récupération politique comme en témoigne d’ailleurs le communiqué officiel du général, Saïd Chanegriha, chef d’État-major de l’Armée algérienne, repris par l’agence de presse officiel du pays.

Alors le foot est censé véhiculer des valeurs tels que le fair-play ou encore le respect, de telles déclarations émanant de personnalités n’ayant aucun rapport avec le sport, ni de près ni de loin amusent même certains internautes.

Décidément, l’esprit du match, marqué par le fair-play, le respect et la fraternité entre les joueurs marocains et algériens, n’a pas déteint sur les responsables d’Alger dont l’obsession pour le Maroc devient carrément pathologique.