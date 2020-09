Bientôt un vaccin plus performant contre la grippe au Maroc

La saison hivernale approchant à grands pas, l’entreprise Sanofi va mettre sur le marché un nouveau vaccin contre la grippe dit quadrivalent, plus performant.

Pour la saison grippale 2020-2021, Sanofi Pasteur mettra sur le marché marocain, un vaccin antigrippal quadrivalent, annonce le laboratoire pharmaceutique. Ce dernier permettra une «meilleure adéquation à l’évolution épidémiologique», du fait qu’il contient quatre souches de virus grippe.

Ce nouveau vaccin présente plusieurs avantages, notamment la «réduction des cas de grippe, des décès et des hospitalisations, rappelle Sanofi Pasteur, notant que la grippe saisonnière se caractérise par l’apparition soudaine des symptômes suivants : fièvre, toux, céphalées, douleurs musculaires et articulaires, malaise généralisé, maux de gorge et écoulements nasaux. D’ailleurs, la grippe est la cause de 290.000 et 650.000 décès dans les hémisphères nord et sud.

De ce fait, «l’OMS recommande la vaccination comme moyen de lutte le plus efficace contre la grippe». Sanofi fabrique en moyenne de 200 millions de doses par an et se positionne ainsi comme l’un des leaders dans le monde.

Le vaccin en question sera mis en vente au prix de 125,30 dirhams. Les personnes concernées par ce vaccin sont les femmes enceintes à n’importe quel stade de leur grossesse, les enfants de 6 mois à 5 ans, les personnes âgées (≥ 65 ans), les personnes souffrant d’affections chroniques maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension artérielle, ainsi que agents de la santé.